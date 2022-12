Neproměněné trestné střílení? Je to moje chyba, kál se Zámorský

Kdy se lámal zápas?

Neproměněné trestné střílení a nevyužitá dlouhá přesilová hra. To byly momenty, které byly pro utkání klíčové. Takhle bych to viděl. Ve třetí třetině jsme sice měli tlak, ale branku se nám vstřelit nepodařilo.

Přesilovky vyšly tentokrát naprázdno. Co jim chybělo?

Těžko říct, musíme se na to podívat. Určitě si to rozebereme. Přesilovkami si musíme v zápasech pomoct. Bohužel to nevyšlo. I proto jsme žádný bod neurvali. Přesilové hry jsou důležitý faktor. Musíme na nich zapracovat do dalších zápasů.

Říkal jste si po neproměněném trestném střílení, jestli šlo něco udělat jinak?

Určitě, mohl jsem dát gól. Je to moje chyba. Hlásil jsem se, věřil jsem si na to. Trenérům jsem řekl, že chci jet. Bohužel jsem ho neproměnil. Mohlo to být 1:1. Ten zápas mohl vypadat jinak. Moje chyba, měl jsem to proměnit.

Byl jste na reprezentačním srazu. Nedopadla na vás trochu únava i z cestování?

Cestování sice bylo dost, ale já jsem se cítil při zápase super. Docela mi to i na ledě jezdilo. Zatím se cítím fyzicky velmi dobře.

V čem byl soupeř lepší?

Na Pardubických byla vidět zkušenost, kterou oni prostě mají. Počkali si pokaždé na správný moment. Když měli kotouč podržet, tak ho podrželi. Když viděli, že nejsme dobře postavení, tak hru rychle otočili. My jsme odehráli velice slušné utkání. Někteří hráči jsou nemocní a ti, kteří dnes hráli, nechali na ledě všechno.

Na programu je velký počet zápasů v krátkém čase. Jak to vnímáte?

Pro mě je tohle lepší. Hrál jsem čtvrtek, sobota, neděle za reprezentaci, teď s Pardubicemi. Nemám rád pauzy. Předtím byla reprezentační přestávka, kdy jsme jen trénovali. Teď jsem hrál a pro mě osobně je to lepší. Už mám sice nějaký věk, ale jsem pořád mladý a raději hraji, než trénuji.

Čeká vás Sparta. Bude to teď jiný soupeř, než jakého jste doma porazili?

Hráči jsou to pořád stejní. Když předvedeme stejně bojovný výkon jako proti Pardubicím, tak nevidím jediný důvod, proč bychom neměli přivézt body.