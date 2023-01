Plzeňské hokejisty posílili Honejsek a Beránek, odešli Malát s Langem

„Martin Lang toho letos tolik neodehrál a moc se mu nedařilo. Možná to měl tak trochu v hlavě a tahle změna ho může nastartovat. Tonda je zkušený kluk a produktivní hráč, silný na puku a výborný do přesilovky. Věříme, že nám v závěru sezony může opravdu pomoct,“ uvedl sportovní manažer plzeňského klubu Tomáš Vlasák.

Honejsek v extralize odehrál 542 zápasů, vstřelil 121 branek a přidal 169 asistencí. Vedle Zlína, v jehož dresu získal v roce 2014 mistrovský titul, hrál i za Hradec Králové a Brno. V aktuální sezoně nastoupil za Berany do 40 utkání, vstřelil 11 branek a zaznamenal 18 asistencí.

„Angažmá v Plzni beru rozhodně jako velikou výzvu. Chci se ukázat. Extraligu chce hrát každý hokejista působící v České republice. Navíc po dvou nepříliš povedených letech, které teď byly, chci i začít někde znovu,“ řekl Honejsek.

Jedenadvacetiletý Lang v sezoně odehrál za Plzeň 32 zápasů a zaznamenal gól a asistenci. Deset startů si připsal i ve druhé lize v dresu Klatov.

Vedle Honejska bude novou tváří v Plzni i o deset let mladší Beránek. Do Mladé Boleslavi místo něj míří Malát, jenž už dříve se Středočechy podepsal smlouvu s platností od příští sezony. „Proto, když se nám naskytla možnost jej vyměnit za Martina Beránka, kterého jsme dlouhodobě sledovali, rozhodli jsme se ji uskutečnit,“ řekl Vlasák.

Malátův dřívější příchod uvítali i ve středočeském klubu. „Očekáváme od něj další oživení týmu, zkrátka impulz. Krom toho to pro nás představuje i přesah do příští sezony. Trenéři ho uvidí už dřív a bude prostor ho zapracovat do našeho systému,“ uvedl sportovní ředitel Martin Ševc.

Dvacetiletý Malát má v extralize na kontě 124 utkání a 26 bodů (11+15), v aktuální sezoně zapsal bývalý mládežnický reprezentant čtyři góly a sedm přihrávek. O rok starší Beránek odehrál v extralize 131 zápasů s bilancí 16+11. Po sezoně se do Mladé Boleslavi vrátí.

„Pro Beryho to bude další zkušenost. Doufáme, že bude mít v Plzni větší herní vytížení a že ho v květnu přivítáme zpátky,“ řekl Ševc.