Plzni přináším zkušenosti a dobrou náladu do kabiny, vzkazuje Klepiš

„Zavolal mi Martin Straka, jestli bych neměl zájem, pak už jednání bylo rychlé,“ upřesňuje svůj přesun čtyřicetiletý útočník.

Mistr světa z roku 2010 dvakrát po sobě zachraňoval účast Kladna mezi ligovou elitou. V loňské sezoně si ve 49 zápasech základní části připsal 40 bodů za sedm branek a 33 asistencí. Vedení Škody věří, že na úspěšnou bilanci naváže i na západě Čech.

Mladá posila ze Sparty Hokejisté Plzně získali na hostování do konce roku útočníka pražské Sparty Petra Hausera. Západočeši o příchodu dvacetiletého bývalého juniorského reprezentanta a vicemistra světa z loňského roku informovali včera na svém webu. „Petr je odchovanec Plzně. Patří mezi mladé talentované hráče. Věříme, že si vybojuje místo v sestavě, rozšíří naši soupisku a zvedne konkurenci v našem mužstvu,“ uvedl trenér Škody Josef Jandač. Hauser odešel z Plzně do Sparty před čtyřmi lety, hrál za juniorku, prvoligový Sokolov nebo Litoměřice. V minulé sezoně odehrál za Pražany 30 zápasů v extralize, ve kterých si připsal sedm asistencí. „Je v našem oboustranném zájmu, aby získal co nejvíc prostoru na ledě a zkušeností mezi dospělými. Ideálně v extralize. Věříme, že Petrovi hostování pomůže a ve druhé polovině sezony se k nám vrátí ještě silnější,“ řekl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

„Nejsem tady asi od toho, abych někomu ujížděl po křídle, to jsem nikdy nedělal,“ směje se Klepiš. „Ale budu chtít využít svých zkušeností a možná se i postarat o dobrou náladu v kabině,“ doplnil rodák z Prahy.

Specialista na přesilové hry a elitní kanonýr působil v tuzemské nejvyšší soutěži kromě Kladna i v pražské Slavii, Třinci, Mladé Boleslavi, brněnské Kometě nebo v Liberci. Vyzkoušel si angažmá ve švédském Färjestadu, KHL i NHL. V nejslavnější hokejové lize má na kontě 66 startů za Washington Capitals.

„Prošel jsem toho dost a tohle je zase nová výzva. Nejsem nejmladší, ale troufám si říct, že ještě nepatřím do starého železa. Je tady spoustu mladých kluků a doufám, že jim budu moci něco předat, ať už v kabině nebo na ledě,“ uvedl účastník pěti světových šampionátů.

Jako řada plzeňských spoluhráčů i on měl „na suchu“ individuální přípravu. „Absolvoval jsem ji se svým trenérem tak, jak jsem chtěl. Ale přechod do haly je vždy těžký. Brusle na začátku tlačí pokaždé, ať jsou nové nebo staré. Jak se jde poprvé na led, tak se trápí každý. S věkem to hráč vnímá víc. Když jsem byl mladý, tak bylo skoro jedno, jestli mi dali pravou nebo levou brusli. Neřešil jsem to, ale postupem času člověk vnímá každou blbost,“ říká Klepiš s úsměvem.

Jak se zatím sžívá s novým prostředím? „V Plzni jsem krátce, těžko nějak hodnotit. Je to můj nový klub, momentálně moje druhá rodina. Já to takhle vnímám, když někde hraju. Není nic, na co bych si mohl stěžovat, a už se těším na novou sezonu,“ hlásí. „Většinu hráčů tady znám, nastupoval jsem proti nim. Když jsem hrál proti Plzni, vždycky to byl nepříjemný, bruslivý hokej a bylo těžké sem přijet jako soupeř. I kvůli fanouškům,“ připomíná.

Ty teď bude mít na své straně.

Jakub Klepiš jako posila Plzně

Úkoly na ledě ještě s trenéry podrobně neprobíral. „Přijmu roli, kterou od trenérů dostanu. Každý hráč by měl mít co nejvyšší ambice. Samozřejmě jsou nějaké prognózy, ale to není důležité. Hlavní bude chytit začátek, hrát každé utkání nadoraz, jako v play off. A potom se uvidí. Záleží jen na nás. Když budeme dělat věci správně, tak můžeme hrát dobrý hokej,“ věří Klepiš.