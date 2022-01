Třetí porážka v řadě. Začátek roku hokejistům Plzně bodově nevyšel

Domácí Ridera navíc z páté pozice ztrácí v tabulce na čtvrtou Škodu aktuálně už jen tři body.

„Bylo to bojovné a vyrovnané utkání. My jsme však selhali v rozhodujících fázích,“ konstatoval plzeňský trenér Václav Baďouček.

Naději na bodový zisk Škodě sebral faul obránce Kvasničky. Ten neprožívá povedené dny. Minule s Hradcem po jeho zaváhání za brankou padl vítězný gól soupeře, včera ve stejném místě za stavu 2:2 narazil Fridricha na mantinel a vzhledem ke krvavému zranění dostal na konci 56. minuty čtyřminutový trest. Za třicet vteřin domácí připravili vítězný úder. Solovjov střelou po ledě vybídl k teči Hrušku, kterého nestihl pokrýt Kaňák, a vítkovický útočník usměrnil puk za záda bezmocného Svobody.

„Hokejka někdy vyletí a je fakt složité ji kontrolovat,“ zastal se Kvasničky vítkovický střelec. „Pro ně to byla nešťastná náhoda, ze které my měli výhodu. Neodehráli jsme špatný zápas, to ani Plzeň. Bylo to vyrovnané, ale řekl bych, že o ten kousek jsme byli lepší,“ mínil Hruška.

Hosté se ujali vedení zkraje druhé části, kdy obránce Graňák vybídl k osmnácté trefě sezony Bulíře. Jenže právě zkušený slovenský bek byl zanedlouho i u vyrovnávací akce Vítkovic, před brankou smolně odpálil kotouč do nohy Chlána, od které proskákal do plzeňské sítě. Ve vyrovnaném boji měly šance oba týmy. Ve 44. minutě Solovjov prudkou střelou od modré poslal domácí do vedení, brzy ale Schleiss v přesilovce švihem z levého kruhu pokořil gólmana Stezku a srovnal.

Až závěr rozhodl.

Teč Hrušky zasadila Plzni klíčový úder, Chlán pak skóroval také hokejkou, když poslal puk do opuštěné branky při power play Škody.

„Je to moc cenné vítězství proti těžkému soupeři,“ oddychl si vítkovický kouč Miloš Holaň.

„Při druhém inkasovaném gólu jsme nezblokovali střelu, před třetím v předbrankovém prostoru nepokryli hráče. Měli jsme zbytečně moc vyloučených, fatální čtyřminutový trest pak přišel v závěru a utkání rozhodl,“ doplnil Baďouček.