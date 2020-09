Trefil se mladík Jiříček, ale hokejisté Plzně získali jen bod

Navázal tak na úvodní kolo, kdy si proti Spartě připsal asistenci. Jenže Škoda si nakonec domů odvezla jen bod. Dynamo ve třetí části srovnalo a prodloužení hned po 56 vteřinách ukončil Kaut.

„Škoda, že jsme prohráli, to je pro mě důležitější. Jsou za námi jen dva zápasy, velká spousta jich je ještě před námi. Musím dál pracovat a potvrzovat své výkony,“ skromně hodnotil Jiříček svůj premiérový střelecký večer v extralize.

Plzeň se včera musela oklepat z první trefy, hned ve třetí minutě prostřelil Frodla z mezikruží Anděl, sudí přitom přehlédli jasný ofsajd. Hostující gólman pak svůj tým podržel, v oslabení se před ním zjevili sami Kousal a poté Poulíček s dorážejícím Tyborem, Frodl však předvedl skvělé zákroky.

I Dynamo po pauze chybovalo při vlastní přesilovce a Straka to dokázal potrestat. Vystihl chybnou rozehrávku a puk napálil nad lapačku brankáře Kantora. Ve 30. minutě přišla Jiříčkova chvíle.

Po buly si vzal puk, nejprve vypálil z úhlu do hrudi gólmana, kotouč si ale znovu našel mezi kruhy a z otočky zavěsil. „Ebi (Eberle) se snažil puk trefit taky, ale měl to na bekhend. Jako pravák jsem to měl snadnější, takže jsem rád, že mi to neodpálil a mohl jsem vystřelit,“ usmíval se obránce, který už v minulé sezoně naskočil ke čtyřem utkáním v extralize.

„Ty první zápasy byly hodně nervózní, ale už jsem se oklepal. V přípravě mi to celkem šlo, ale extraliga je zase něco jiného,“ popisoval Jiříček. „Prostě musím takhle hrát pořád dál. Pro mě je to obrovská motivace. Vlastně pro všechny mladé kluky u nás v týmu. Se Sebastiánem Malátem jsme tady už od mládí a jsme moc rádi, že těď spolu můžeme nastupovat i za áčko.“

Škoda přišla o vedení 2:1 ve 42. minutě, kdy rovněž inkasovala při vlastní početní převaze. Nejprve byl sice blízko třetí branky Gulaš, ale video neodhalilo, že by puk přešel brankovou čáru. Vzápětí domácí vyrazili do brejku, Blümelovu střelu Frodl vyrazil, ale na dorážku Tybora už dosáhnout nemohl.

V 58. minutě mohlo Dynamo skóre přetočit, Kautovu ránu z mezikruží však zastavila tyčka plzeňské branky. Dočasná posila z Colorada si ale vše vynahradila v prodloužení. Dvacetiletý Kaut nabral rychlost po levé straně a tvrdou ranou zajistil Pardubicím bod navíc.

„Do pátku se musíme zlepšit,“ uznal Jiříček. Plzeň ve třetím kole přivítá Mladou Boleslav.