Plzeňský kouč Kořínek: Jsme strašně rádi za tyhle tři body, potřebujeme je

„Bylo to vyrovnané a hodně hektické utkání. Jak my, tak Litvínov dobře víme, o co hrajeme,“ oddychl si plzeňský kouč Petr Kořínek. „Všichni víme, že v této fázi a za této situace nešlo o hokej, ale o body. Všechny tři si dnes na ledě urvali domácí,“ reagoval zklamaně litvínovský asistent Karel Mlejnek.

Hosté šli v první třetině do vedení, když Demel od modré čáry propálil vše, co mu stálo v cestě. Hned po třiačtyřiceti vteřinách ale vyrovnal plzeňský kapitán Schleiss, který konečně smazal nulu v kolonce vstřelených branek. A osmnáct vteřin před úvodní sirénou přetočil skóre dorážkou zblízka Malát, chvíli po vypršení litvínovského trestu.

Přesilové hry hrály prim ve druhé části. V polovině zápasu vyrovnal Gut, ale domácím znovu vyšel závěr periody. V čase 39:26 zavěsil zblízka při hře 5 na 4 Kodýtek. „V první části se nám povedlo skóre otočit. Pak jsme udělali zbytečný faul, tím jsme Litvínovu darovali vyrovnání. Ale naštěstí jsme ještě na konci druhé třetiny získali vedení zpět,“ kvitoval Kořínek.

Když jeho tým ve 47. minutě odskočil na 4:2 po sólu a chladnokrevném zakončení mladíka Dvořáka, Plzeň mohla být na koni. Jenže Litvínov necelých deset minut před koncem třetí části využil další přesilovku a teč Hlavy znamenala další drama. Ale vyrovnat už hosté nestihli, i díky výbornému Svobodovi v brance Škody. „Jsme strašně rádi za tyhle tři body, protože je moc potřebujeme,“ prohlásil Kořínek.

Už v úterý hraje Plzeň s Mladou Boleslaví, opět na domácím ledě.