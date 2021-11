Marný finiš, Hokejisté Litvínova slavili v Plzni po pěti letech

„I takový stav se dá otočit a my jsme tomu šli naproti. Dva góly nám pomohly, škoda, že jsme pak nevyužili další šance, bylo jich požehnaně. Trefa v poslední minutě přišla pozdě,“ posteskl si trenér Škody Miloš Říha po porážce 3:4.



Spokojený nebyl ani jeho protějšek Vladimír Országh, přestože Litvínov v Plzni vyhrál po dlouhých pěti letech. Pohodový náskok však tým příliš uchlácholil, nakonec se o výsledek strachoval a zachránil ho především skvělý gólman.

„Godla nás výrazně držel po celý zápas. Se třemi body jsme velmi spokojení, ale takhle hazardovat s výsledky prostě nesmíme. Ve třetí části jsme začali panikařit a není to poprvé, co se nám to stalo,“ zlobil se litvínovský kouč.



Před reprezentační pauzou se ideálně nenaladil plzeňský gólman Svoboda. Chalupa se Zdráhalem ho sice překonali v brejkových situacích po chybách obrany, ale když brankáři ve 29. minutě propadl do sítě puk u levé tyčky po neškodném nahození Zygmunta, Svoboda přepustil místo Pavlátovi.



Toho hned za další minutu po krásné souhře se Strakou překonal znovu Zdráhal, pak už měl ale plzeňský náhradník práce pramálo. Horko bylo hlavně před Godlou.

„Začátek zápasu byl dobrý, byly tam samostatné úniky i přečíslení, ale efektivita nás teď trápí. Po druhém inkasovaném gólu jsme úplně vypadli z role. Pak jsme se nastartovali, ale mrzí mě, že pořádně dohrávat souboje začneme až od poloviny zápasu, i to byl jeden z důvodů porážky. Hezky bruslíme, ale scházela tomu agresivita. Na tom musíme zapracovat,“ konstatoval trenér Říha.

Plzeň dokázala duel pořádně zdramatizovat. Godlovu neprůstřelnost zlomil Kodýtek a když jej ve 45. minutě prostřelil i Suchý, domácí se rvali dál. Jenže šance Bulíře, Mertla či Schleisse už brankář zastavil, snížení Langa 41 vteřin před koncem při power play přišlo příliš pozdě. Škoda tak ze tří posledních zápasů nabrala jen dva body.

„Musíme se vrátit na zem, i když výkony nebyly tak špatné. O pauze dobře potrénujeme, pak do toho zase skočíme,“ plánoval Říha.