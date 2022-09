Zámorský: Skvělou práci odvedli kluci před brankou, to je půlka gólu

„Jednička s hvězdičkou to nebyla, ale odehráli jsme velmi dobré utkání. Vidíme, jak kluci na tréninku pracují, za tyhle body jsme strašně rádi. Potřebovali jsme se od něčeho odpíchnout a když budeme takhle pracovat dál, sebevědomí půjde nahoru a věřím, že i body budou přibývat,“ hodnotil do kamer O2 TV plzeňský kouč Petr Kořínek.

Dvěma góly se blýskl obránce Zámorský. A obě trefy byly výstavní. V první třetině se v končící přesilovky opřel do puku a nechytatelná bomba zaplula pod horní tyč. „Dostal jsem to tak, jak potřebuji, rána mi sedla. A skvělou práci odvedli kluci před brankou, to je půlka gólu. Když brankář vidí, je od modré minimální šance ho prostřelit,“ popisoval Petr Zámorský premiérovou branku v plzeňském dresu.

Škoda dlouho držela Liberec na uzdě, ve druhé části Mertl náskok navýšil, navíc tým držel brankář Svoboda, který se mezi tyče vrátil po třech zápasech. „Dobře jsme bruslili, blokovali střely. Jsme obětaví, hrajeme jeden za druhého. Noví trenéři toho hodně změnili, evidentně to funguje, snad to bude dobré,“ mínil Miroslav Svoboda.

Na konci druhé třetiny předvedl zákrok večera. Domácí Melancon doklepával puk z levé strany, jenže gólman se rotáhl na čáře a puk tělem dokázal vytěsnit. „Máme vyrovnané gólmany, předtím odchytal Dominik (Pavlát) výborné zápasy. Teď jdou utkání rychle za sebou, vrátil se Míra a i on chytal parádně,“ chválil trenér Kořínek.

Plzeň však soupeře vrátila do zápasu vlastní nedisciplinovaností. Dvakrát nabídla domácím převahu pět na tři, tu druhou ve 45. minutě využil Bulíř a obrovský tlak Bílých Tygrů vyústil sedm minut před koncem k vyrovnávacímu gólu Flynna. „Nabádali jsme kluky, aby se vyvarovali faulů, ale ani ve třetí části jsme to neplnili. Byla tam zbytečná obejmutí rukou i zásahy hokejkou, v oslabení pak síly ubývaly. To musíme zlepšit,“ řekl kouč Škody.

V závěru si oba týmy mohly sáhnout na tři body, ale rozhodlo až prodloužení. Hned po pětatřiceti vteřinách Zámorského akce dala týmu druhou výhru v sezoně.