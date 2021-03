Pokažený závěr, hokejisté Plzně nezvládli dvojnásobnou přesilovku

Jenže nakonec si odvezli jen bod. „Je to obrovská škoda, hodně těžko se mi to hodnotí,“ povzdychl si po utkání brankář Dominik Pavlát.



Po faulech Birnera a Knota totiž hosté dostali v čase 58:39 za stavu 1:1 nečekanou, o to luxusnější nabídku přesilovky pět na tři. Promarnili ji, v největší šanci proti dorážce Kodýtka předvedl skvělý zákrok liberecký brankář Pavelka.

V prodloužení přišla druhá možnost, když hned po 11 vteřinách bek Vitásek vyhodil puk do hlediště. Další přesilovka, prvních 27 vteřin o dva muže. A znovu marné dobývání.

„Dvakrát jsme dostali nalito a mohli zápas rozhodnout. Nestalo se,“ litoval kouč Ladislav Čihák.

Sotva byli Bílí Tygři kompletní, rozhodli. V 63. minutě Bulíř zblízka usměrnil do sítě přihrávku Lence. „Liberec byl celé utkání lepší a aktivnější. Na druhou stranu, my jsme dobře bránili, vše podpořil skvělý výkon našeho gólmana. Škoda, že jsme to v závěru nerozhodli,“ litoval trenér Škody.

Právě Liberec drží tři kola před koncem základní části čtvrtou příčku, šestá Plzeň ztrácí pět bodů. „Uděláme maximum, pořád se tam můžeme dostat. I když už to bude hodně náročné,“ mínil Pavlát.

Trenéra těší, že se po zranění vrátil na led lídr Gulaš. „Milan je profík, vlítnul do toho. A hodně nám to pomohlo. Jsem rád, že v závěru sezony s ním můžeme počítat,“ řekl Čihák. Už zítra čeká Škodu domácí duel se Zlínem.