Máme z čeho vycházet, věří i přes porážku v premiéře plzeňský kouč Kořínek

„Věřil jsem, že začneme dobře, bohužel se to nepovedlo. Ale budeme dál pracovat a jsem přesvědčený, že je z čeho vycházet,“ svěřil se pětapadesátiletý Kořínek.

Někdejší výtečný centr přešel v pondělí k A-týmu od dorostu Plzně společně s asistentem Františkem Bombicem. Martin Straka, šéf Plzně, předtím šokoval odvoláním dua Václav Baďouček - Miloš Říha, které skončilo už po dvou odehraných kolech nové sezony.

Jenže nečekaná rošáda (zatím) efekt nepřinesla. Nepomohlo ani to, že Straka se k novému trenérskému tandemu přidal i na lavičce.

Co jste se snažili za těch pár dnů změnit?

Je to strašně krátká doba, měli jsme čtyři dny. Ale s týmem pracujeme. Snažíme se zjednodušit systém, aby to hráči teď neměli komplikované. Měli za sebou dvě porážky, neříkám, že je to krize, ale v hlavách už to kluci mají. Snažili jsme se je nastavit hlavně pozitivně, bohužel se to do výsledku neodrazilo.

Byly Pardubice o tolik lepší?

Mají velmi dobrý tým. První část jsme byli zakřiknutí, měli jen pár slušných střídání. Kluci hodně chtěli, možná byli přemotivovaní a z toho pramenily chyby. Ve druhé třetině jsme zbytečné ztráceli kotouče a dali soupeři možnost skórovat. Za stavu 0:3 už to bylo hodně těžké, ale třetí část byla z naší strany nejlepší. Snížili jsme, za stavu 1:3 pak ještě nastřelili tyč, ale už jsme výsledek jen honili.

Na střídačce byl s vámi i šéf klubu Martin Straka. Je to natrvalo?

Uvidí se podle situace. Spadli jsme do toho s Frantou Bombicem rovnýma nohama, Martin tým zná delší dobu. Máme to rozdělené. Franta obránce, já útočníky, řídíme si to sami. S Martinem si před zápasem domlouváme varianty přesilovek, on hru sleduje nezávisle a řekne si k tomu průběžně své poznatky.

Viděl jste ve hře nějaká pozitiva?

Určitě. Pardubice dobře střeží střední pásmo, nám se dařilo protečovávat puky, zjednodušit hru, v útočném pásmu už jsme se dokázali občas udržet na kotouči. Je z čeho vycházet. Zítra začíná další den, budeme pokračovat v práci.

Ani přesilovky nevypadaly zle, v nich jste si uměli vytvořit tlak.

To jsme si řekli hned po utkání. Že přesilovková formace funguje velmi slušně. Tyhle situace zápasy rozhodují, stejně jako oslabení. Doufám, že příště v početní převaze využijeme více šancí.

Pro vás to byla extraligová premiéra. Jak jste se cítil?

Neřekl bych, že tam byla nějaká nervozita. Ale přece jen, byl to první zápas, pocity byly zvláštní. Výsledkově to nedopadlo, ale budeme tvrdě pracovat dál.