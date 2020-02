Olomoučtí hokejisté v Plzni mlčeli. Trenér Moták: Něco tam chybělo

Původně chtěl Roman Vráblík jen nahodit puk na zadní mantinel, ale kapitán Gulaš, clonící před olomouckým gólmanem Lukášem, na něj křikl: „Střílej!“ Obránce hokejové Plzně poslechl, jeho rána od modré čáry zapadla ve 26. minutě přesně nad brankářovo rameno a čekání na první trefu skončilo.

Domácí Škoda ještě ve druhé části včerejšího duelu 46. kola extraligy přidala další dva zásahy a vybojovala cennou výhru 3:0. Brankář Dominik Frodl vychytal už sedmé čisté konto v sezoně a v téhle statistice kraluje gólmanům celé soutěže.

„S Olomoucí je to vždycky stejné. Urputný hokej, oni si jednoduše protečují puky do pásma a pak je to velká přetlačovaná. Je hodně důležité, kdo vstřelí první gól,“ mínil třicetiletý bek Vráblík, který si připsal třetí branku v tomto ročníku.

Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby chvíli před jeho přesným švihem využil hostující Skladaný přečíslení tři na dva. Pálil z ideální pozice mezi kruhy, jenže puk zastavila Frodlova lapačka. „Do rány padal Bohouš Jank, šlo to přes něj a bylo štěstí, že střela šla zrovna tam, kde jsem ji měl připravenou. I tak to byl jeden z těžkých zákroků,“ popisoval Dominik Frodl.

Plzeň ještě do druhé pauzy přidala rivalovi další dva góly. Hned 43 vteřin po Vráblíkovi se pohotovou dorážkou po buly a zblokované střele Jánošíka prosadil Rob, ve 37. minutě pak Kantner zvýšil na 3:0, když ho v tlačenici před brankou nezištnou zadovkou našel Přikryl a střelec už jen zametl puk do sítě.

„Cenné je, že jsme našli cestu, jak zápas vyhrát. Ale nebudeme si nic nalhávat, nepředvedli jsme skvělý výkon. Byla tam spousta nervozity a nepřesností. Já si to vysvětluji tím, že se na nás projevuje ta neúspěšná série venku,“ mínil plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Kohouti se po páteční demolici Kladna 4:0 dotáhli na Zlín, ale přišli o brankáře Konráda a zkušeného beka Švrčka. Na západě Čech jim však nechyběli jen marodi. „My nemůžeme hrát ani na 80, ani 99,9 procenta. My musíme podat stoprocentní výkon a to tam dnes nebylo. Vždy něco chybělo, nebo tam naopak bylo něco navíc,“ zlobil se Moták.