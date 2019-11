Bez gólů, bez bodu. Plzeňské střelce nečekaně vynulovala Olomouc

V první třetině scházely centimetry, aby jeho střela prošla olomouckému gólmanovi Lukášovi mezi betony do branky. Jenže ji těsně minula a plzeňský útočník Petr Straka nakonec musel s týmem kousat krutou porážku 0:3.

„Zjednodušeně by se dalo říci, že to byl zápas blbec. Ale v hokeji je to souhra více okolností. A nám se to dnes zrovna takhle sešlo,“ litoval sedmadvacetiletý Straka.



Kdyby vaše šance skončila gólem, bylo všechno jinak?

Možná. Já už jsem bohužel zvyklý, snad popáté mi takhle scházelo ke gólu jen pár centimetrů. Zápas by asi vypadal jinak, kdybychom šli do vedení. O to víc mě to mrzí.

Co ještě nefungovalo?

Udělali jsme pár chyb, které oni dokázali potrestat. Z naší hry se pak vytratila lehkost, přišla panika, neklapalo to. Chvílemi to byla až křeč. Snažili jsme se to změnit, po druhé třetině si něco řekli a chtěli hru zlepšit. Jenže to asi vypadalo, že jsme chtěli až moc. Nešlo to.

Potvrdilo se, že pustit Olomouc do vedení je velký problém?

Možná se pletu, ale za tři roky, co jsem se vrátil do Plzně, nás takhle vynulovala jen Olomouc. Přitom jsme měli snad čtyřicet střel. Ale když se oni zakousnou, je těžké se s nimi rvát. Odehráli to dobře, gólmanovi jsme to navíc ještě usnadnili, protože spoustu dalších střel zblokovali beci. Ne, že by byli dokonalí, ale dnes jim všechno vyšlo.

Je po takovém výsledku dobře, že hned v neděli hrajete znovu?

Ani po výhře nejsme rádi, když se dlouho nehraje. Teď hlavně musíme zase začít sbírat body.