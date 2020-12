Olomouc loupila v Plzni. Umlátili jsme to, chválil kouč Moták

Druhá Škoda v něm proti jedenácté Olomouci v závěru třetí části ztratila vedení 1:0, v prodloužení přišla překvapivě o další bod a ukončila sérii čtyř vítězství v řadě.

„Je to výhra ubojovaná a umlácená. Skvěle zachytal Lukáš, hodně střel jsme zblokovali. Obranná práce byla výborná. Za dva body jsem šťastný,“ radoval se po triumfu 2:1 olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Mora vyhrála teprve potřetí z posledních devíti zápasů. „Přijeli jsme v nedobrém rozpoložení. Bojovností, nasazením a všemi atributy, které olomoucký hokej zdobí, jsme tady získali dva body. Klukům děkuji. Pro nás krásná práce,“ chválil Moták.

V dresu Hanáků se dočkal prvního startu v nejvyšší soutěži obránce Lukáš Mareš, který jim vypomáhá z prvoligové Jihlavy. „Snažili jsme se hrát poctivě do obrany celých šedesát minut a vyrážet do nebezpečných kontrů. To se nám dařilo, trochu jsme měli problémy ve třetí třetině. Skvělé bylo, že jsme dokázali odpovědět na vedoucí gól domácích,“ podotkl Moták.

Stejným výsledkem, jen v obráceném gardu, skončil i první vzájemný duel sezony. „Vzali jsme si zpět to, co jsme dali domácím u nás,“ těšilo Motáka. „Hodnotí se mi to špatně. Při vší úctě k Olomouci, proti týmům ze spodku tabulky musíme dát víc než jeden gól. Šťastnou brankou vyrovnali a prodloužení už je vabank. Jinak to byla klasika. Od nich urputné bránění, moc nás nepouštěli do vyložených šancí, spíš to byly závary, dorážky,“ mínil gólman Dominik Frodl.

Neměl úplně pravdu. Plzeň byla po většinu času lepší a od druhé třetiny přibývaly i gólové akce, jenže výtečně chytal Lukáš. Zastavil brejk Poura, dorážku Suchého, osamocený Kodýtek trefil boční konstrukci.

„Nepomohli jsme ani přesilovkami, první dvě jsme propásli, v takovém úporném zápase je to škoda, pak už to bylo sehrané dobře, něco jsme změnili a byly tam šance. Ale chtělo to soupeře víc rozstřílet,“ uvedl asistent Škody Jiří Hanzlík.

Až ve 49. minutě Gulaš zblízka využil přesný pas Langa a otevřel skóre. Jenže Stříteský a Suchý poté promarnili šance navýšit vedení a pět minut před koncem Kolouch lehkou tečí usměrnil střelu Dujsíka od modré přesně k levé tyči. „Teč byla nečekaná, on snad hokejku držel jen v jedné ruce,“ litoval Frodl.

I při vítězné akci Valského v prodloužení byl bezmocný. „Za stavu 1:0 jsme měli proměnit některou z dalších šancí,“ měl jasno Hanzlík. „Klasický zápas s Olomoucí. Bylo to nekoukatelné. První třetinu jsme hráli špatně s pukem. Dostali jsme nešťastný gól na 1:1 a prodlužovalo se. To už nechci hodnotit.“