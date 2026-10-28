„Jsou to pro nás určitě důležité body, které jsme potřebovali. Myslím, že celý zápas byl hodně těžký, takže jsme rádi alespoň za výhru v prodloužení,“ oddechl si po utkání Schleiss.
|
Kladno smetlo Spartu. Budějovice předčily Hradec, Pardubice prohrály potřetí v řadě
Západočeši měli téměř celé utkání herní převahu, soupeře také výrazně přestříleli. Jenže po úvodní brance Teplého dokázala Olomouc z minima vytěžit maximum a dvěma góly obrátila skóre ve svůj prospěch. „Říkám to pořád dokola, liga je strašně vyrovnaná. Soupeř je sice dole v tabulce, a přestože jsme hráli hodně v útočném pásmu, tak měl v první třetině tři šance. Proto jsme rádi, že jsme zápas nakonec zvládli,“ uvedl dvaatřicetiletý útočník.
Indiáni před soubojem s Hanáky vyšli ve dvou zápasech střelecky naprázdno a také tentokrát produktivita drhla. Schleiss přiznal, že neproměněné příležitosti se postupně podepisují i na psychice hráčů. „Člověk se dostane do takové lehké křeče, aniž by chtěl. Máte tlak, vytváříte si šance, ale jakmile je nedáváte, je to jako bušení do vrat. Pak se někdo konečně prosadí, všem se uleví, rozvážou se ruce i nohy a najednou je to jiné. Proto potřebujeme, aby nám tam góly padaly častěji.“
|
Chlapík po výbuchu Sparty: Stojí to za…, ale nesmíme fňukat. Co vyčítá Augusta?
Do závěrečné třetiny vstupovali domácí s jasným úkolem. „Chtěli jsme se ještě více tlačit do brány a ukázat, že máme sílu zápas otočit. Prohrát třetí utkání za sebou by už bylo hodně nepříjemné,“ líčil Schleiss.
Po své brance zkušený forvard přiznal, že chtěl původně nahrávat, ale nakonec využil prostoru, který mu hostující obrana nabídla. „Byl tam připravený Ville (Petman) i další náš hráč, jenže byli docela blízko u sebe. Navíc v brance měli praváka, který na té straně byl s lapačkou, ale pořád tam bylo místo. Jsem rád, že to tou mezerou prošlo.“
Poté domácí ještě zvýšili tlak a snažili se rozhodnout už v základní hrací době. Olomouc byla v závěru pasivní a soustředila se především na udržení nerozhodného výsledku. „Je to frustrující, hrajete doma, stojíte ve středním pásmu a koukáte, jak lidi pískají. Hosté chtěli bod za každou cenu a tomu přizpůsobili závěr. Nemohli jsme tam bezhlavě vlétnout, protože kdyby přišla jedna dlouhá nahrávka, tak jsme mohli těsně před koncem inkasovat,“ vysvětlil.
|
Kämpf po obratu v Pardubicích: Přidá nám na klidu. Po gólu na 1:2 jsme vycítili šanci
Už v pátek se plzeňští hokejisté znovu představí před svými fanoušky. Tentokrát hostí vedoucí tým tabulky z Třince (17.30), s nímž se dá očekávat trochu odlišný hokej. „Musíme se soustředit sami na sebe a proměňovat příležitostí. Potřebujeme se dostávat do vedení a zápasy potom víc kontrolovat. To je teď pro nás důležité,“ připomněl Schleiss.