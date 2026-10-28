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Tipsport extraliga 2026/27

Plzeňský obrat s Olomoucí nastartoval Schleiss: Liga je strašně vyrovnaná

Petr Pánek
  8:38

Jan Schleiss v utkání proti Olomouci. | foto: Profimedia.cz

Vyjel s pukem od levého mantinelu a z úhlu trefil přesně nad rameno olomouckého gólmana. Plzeňský útočník Jan Schleiss zužitkoval velký tlak svého týmu ve třetí třetině a srovnal na 2:2. Úterní duel hokejové extraligy nakonec rozhodl v prodloužení Lalancette, jenž třetím gólem zajistil domácím bod navíc. Hokejisté Plzně tak po dvou porážkách zabrali, přestože se proti houževnatému soupeři dlouho střelecky trápili.

„Jsou to pro nás určitě důležité body, které jsme potřebovali. Myslím, že celý zápas byl hodně těžký, takže jsme rádi alespoň za výhru v prodloužení,“ oddechl si po utkání Schleiss.

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Západočeši měli téměř celé utkání herní převahu, soupeře také výrazně přestříleli. Jenže po úvodní brance Teplého dokázala Olomouc z minima vytěžit maximum a dvěma góly obrátila skóre ve svůj prospěch. „Říkám to pořád dokola, liga je strašně vyrovnaná. Soupeř je sice dole v tabulce, a přestože jsme hráli hodně v útočném pásmu, tak měl v první třetině tři šance. Proto jsme rádi, že jsme zápas nakonec zvládli,“ uvedl dvaatřicetiletý útočník.

Indiáni před soubojem s Hanáky vyšli ve dvou zápasech střelecky naprázdno a také tentokrát produktivita drhla. Schleiss přiznal, že neproměněné příležitosti se postupně podepisují i na psychice hráčů. „Člověk se dostane do takové lehké křeče, aniž by chtěl. Máte tlak, vytváříte si šance, ale jakmile je nedáváte, je to jako bušení do vrat. Pak se někdo konečně prosadí, všem se uleví, rozvážou se ruce i nohy a najednou je to jiné. Proto potřebujeme, aby nám tam góly padaly častěji.“

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Do závěrečné třetiny vstupovali domácí s jasným úkolem. „Chtěli jsme se ještě více tlačit do brány a ukázat, že máme sílu zápas otočit. Prohrát třetí utkání za sebou by už bylo hodně nepříjemné,“ líčil Schleiss.

Po své brance zkušený forvard přiznal, že chtěl původně nahrávat, ale nakonec využil prostoru, který mu hostující obrana nabídla. „Byl tam připravený Ville (Petman) i další náš hráč, jenže byli docela blízko u sebe. Navíc v brance měli praváka, který na té straně byl s lapačkou, ale pořád tam bylo místo. Jsem rád, že to tou mezerou prošlo.“

Poté domácí ještě zvýšili tlak a snažili se rozhodnout už v základní hrací době. Olomouc byla v závěru pasivní a soustředila se především na udržení nerozhodného výsledku. „Je to frustrující, hrajete doma, stojíte ve středním pásmu a koukáte, jak lidi pískají. Hosté chtěli bod za každou cenu a tomu přizpůsobili závěr. Nemohli jsme tam bezhlavě vlétnout, protože kdyby přišla jedna dlouhá nahrávka, tak jsme mohli těsně před koncem inkasovat,“ vysvětlil.

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Už v pátek se plzeňští hokejisté znovu představí před svými fanoušky. Tentokrát hostí vedoucí tým tabulky z Třince (17.30), s nímž se dá očekávat trochu odlišný hokej. „Musíme se soustředit sami na sebe a proměňovat příležitostí. Potřebujeme se dostávat do vedení a zápasy potom víc kontrolovat. To je teď pro nás důležité,“ připomněl Schleiss.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 12 0 1 1 58:31 37
2. HC Dynamo PardubicePardubice 15 9 1 1 4 56:41 30
3. Rytíři KladnoKladno 15 6 3 2 4 44:41 26
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 8 0 2 5 43:40 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 2 0 6 36:27 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Verva LitvínovLitvínov 15 6 1 1 7 34:39 21
9. HC Kometa BrnoKometa 14 4 3 2 5 37:37 20
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 3 5 1 6 34:35 20
11. HC Sparta PrahaSparta 15 5 1 2 7 38:39 19
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 4 2 1 8 34:49 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 15 2 1 2 10 26:52 10
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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