Nula proti Gulašovi a spol. Střely jsem ani nestihl počítat, řekl Lukáš

„Hráli jsme to, co chceme hrát celou dobu a co se nám nedařilo. Blokovali jsme dost střel a byli jsme aktivní ve středním i obranném pásmu. I když Plzeň měla v první třetině šance a přečíslení, tak se jí nepodařilo skórovat - a máme tři body,“ pochvaloval si Lukáš.

Je speciální vychytat nulu právě proti nejlepšímu střelci soutěže Gulašovi?

Je to příjemné, ale v naší situaci musíme hrát dál hokej, co jsme hráli teď, a sbírat body. Dosud se nám to moc nedařilo a myslím, že máme na to, abychom hráli lépe a byli v tabulce výš.

Gulaš chvílemi vypadal otrávený, jak se mu věnoval Olesz a další. Připravovali jste se na něj speciálně?

Víme, čeho je schopný a co dokáže, je to šikovný kluk a střelec. Věděli jsme, že musíme hrát aktivně a snažit se ho k ničemu nepustit. To se nám relativně povedlo, a proto jsme vyhráli.

Jaký byl zápas pro vás?

Střely jsem ani nestihl počítat. Cítil jsem se fajn, je lepší, když se do toho dostanu a pak má zápas spád.

Venku jste vyhráli potřetí v řadě, doma se trápíte. Čím to je?

Kdybych to věděl, tak vám to řeknu. Nevíme, čím to je, buďme rádi, že vyhráváme a bodujeme aspoň venku, když nám to doma nejde. A doufejme, že tu formu přeneseme i na domácí zápasy, protože fanoušci do plecharény pořád chodí a zasloužili by si to. Musíme to zlomit a doufám, že se nám to v neděli (Liberec od 17 hodin) povede.

Cítíte se sám jinak venku než doma?

Ani ne. Je to pořád stejné, i sem za námi přijela banda (fanoušků). Doma je něco, co nedokážeme specifikovat. Potřebujeme to prolomit a jít dál.

Čekají na vás další tři semifinalisté - Liberec, Brno a Třinec. Může vám pomoct, že nebudete favorité?

Doufejme, že budeme hrát stejně a nějaké body urveme. Jsou to těžcí soupeři, zkušení hráči, a my potřebujeme bodovat. Nemůžeme se dívat, s kým hrajeme, musíme jet na doraz. To je náš styl a to nás musí zdobit.