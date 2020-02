Plzeňští proti Olomouci udeřili ve druhé části, Frodl má sedmou nulu

Domácí Škoda ještě ve druhé část nedělního duelu 46. kola extraligy přidala další dva zásahy a vybojovala cennou výhru 3:0. Brankář Dominik Frodl vychytal už sedmé čisté konto v sezoně a v téhle statistice kraluje gólmanům celé soutěže.

„S Olomoucí je to vždycky stejné. Urputný hokej, oni si jednoduše protečují puky do pásma a pak je to velká přetlačovaná. Je hodně důležité, kdo vstřelí první gól,“ mínil třicetiletý bek Vráblík, který si připsal třetí branku v tomto ročníku.

Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby chvíli před jeho přesným švihem využil hostující Skladaný přečíslení tři na dva. Pálil z ideální pozice mezi kruhy, jenže puk zastavila Frodlova lapačka.

„Do rány padal Bohouš Jank, šlo to přes něj a bylo štěstí, že střela šla zrovna tam, kde jsem ji měl připravenou. I tak to byl jeden z těžkých zákroků,“ popisoval Dominik Frodl.

Plzeň ještě do druhé pauzy přidala rivalovi další dva góly. Hned 43 vteřin po Vráblíkovi se pohotovou dorážkou po buly a zblokované střele Jánošíka prosadil Rob, ve 37. minutě pak Kantner zvýšil na 3:0, když ho v tlačenici před brankou nezištnou zadovku našel Přikryl a střelec už jen zametl puk do sítě.

„Cenné je, že jsme našli cestu, jak zápas vyhrát. Ale nebudeme si nic nalhávat, nepředvedli jsme skvělý výkon. Byla tam spousta nervozity a nepřesností. Já si to vysvětluji tím, že se na nás projevuje ta neúspěšná série venku,“ mínil plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Škodě se navíc znovu zúžila sestava, při sobotní porážce 1:3 v Mladé Boleslavi přišla a nemocného Němce a zraněného Budíka. „Zkušení hráči nám chybí. Nastupuje spousta mladých kluků, kteří se s tím musí poprat,“ doplnil Hanzlík.

V neděli se to povedlo. Ve třetí části domácí ustáli i dvě oslabení, Olomouci nepovolili ani jeden gól. „My nemůžeme hrát ani na 80, ani 99,9 procenta. My musíme podat stoprocentní výkon a to tam dnes nebylo. Vždy něco chybělo nebo tam naopak bylo něco navíc. A bez gólu se nedá ani remizovat, natož vyhrát,“ zlobil se kouč Mory Zdeněk Moták.

Olomouc trápil jak skvělý Frodl, tak obětavost jeho spoluhráčů. „Plno kluků mi ukazovalo modřiny. Bylo super, kolik dnes zblokovali ran,“ děkoval Frodl. „Však on ti tu nulu pokladník spočítá, neboj,“ prohodil na oplátku Vráblík.

Však Frodl určitě zaplatí rád...