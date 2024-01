Víc zápasů, méně tréninků. Jsme naladění dobře, těší plzeňského Dujsíka

K tomu zranění, to byl vystřelený puk?

Ne ne, to byla hlava. Stalo se to v souboji, spoluhráč zavrávoral a já jsem se hlavou praštil o mantinel. Nic velkého, to se stane.

Nový rok jste začali excelentně, dvěma vysokými výhrami. Ale minulou neděli přišla sprcha v Olomouci a porážka 3:7. Jste zpátky na zemi?

Tam se stalo zrcadlově to samé, jako v předchozím utkání proti Kladnu. To jsme proměnili pět přesilovek, v Olomouci naopak pětkrát inkasovali v oslabení. To byl hlavní kámen úrazu. Jinak myslím, že jsme po novém roce naladění dobře, a když v tom budeme pokračovat, nemusíme se obávat.

Dobírali si vás znovu bývalí olomoučtí spoluhráči? S Morou jste ve čtyřech zápasech v sezoně uspěli jedinkrát, nedávno jste ji doma rozprášili 8:0.

A já jim dal gól. (úsměv) S klukama jsem v pohodě. Komunikace na dálku probíhala po vítězném, i po našich prohraných zápasech. Doma jsme jim dali osm branek, teď nám to vrátili, nedá se nic dělat.

Hází se takový výprask za hlavu snadněji, než kdybyste prohráli o gól?

Kdyby nás přehrávali ve hře pět na pět, je to horší. Ale já si myslím, že v rovnovážném stavu jsme byli lepší. Rozhodla ta oslabení, tam byla chyba. Ale není to tak devastující, jako kdybychom věděli, že jsme nestíhali a soupeř nás jasně přehrál.

Teď máte před sebou ošidnou sérii tří zápasů v řadě na domácím ledě. Bude to náročné?

Náročné budou další tři týdny, v nichž nás vždy čekají tři zápasy. Ale osobně mi to vyhovuje víc. Jsem raději, když se pořád hraje a nemusíme tolik trénovat.

Proti Vítkovicím jste loni v říjnu vstřelil první gól v plzeňském dresu, který rozhodl o výhře 1:0. Vybaví se vám ten zápas?

Určitě. Ta výhra přišla po šesti porážkách za sebou... Doufám, že teď je porazíme znovu, i když Vítkovice se zvedají a hrají výborně. V extralize i v Lize mistrů. Bude to těžký zápas. Je jedno, kdo to v pátek rozhodne, hlavně abychom vyhráli.

Cítíte, že po špatném vstupu do sezony už si to sedá?

Jo. Začátek nebyl ideální ani týmově, ani osobně. Adaptace mi trvala o trošku déle, než jsem sám čekal. Ale přijde mi, že poslední zápasy už si to sedá dobře, a věřím, že to bude lepší a lepší.

V tabulce se pořád díváte spíš pod sebe, nebo i nahoru?

Já se dívám nahoru. Dole být nechceme, naštěstí je tam od posledních příček alespoň nějaká bodová rezerva. Ale koukat dopředu nemá moc smysl, my se musíme soustředit vždy jen na ten nejbližší zápas.

V polovině února vás čeká také venkovní zápas s Karlovými Vary v německém Klingenthalu. Nestraší vás současné mrazy, pokud vydrží?

Upřímně, já se na to hrozně těším. Když byl kdysi venkovní zápas v Brně, tak jsem nemohl hrát a hrozně mě to mrzelo. Doufám, že si to za ten měsíc vynahradím. Ať bude zima jakákoliv, já se strašně těším.