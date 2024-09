Hokejisté Plzně představili nové dresy, doma budou hrát v modrých

„Jsme rádi, že naši partneři zároveň přistoupili na jednobarevná loga. Dresy jsou tak čistší, výraznější,“ řekl Alex Martinák, mluvčí plzeňského klubu, na tiskové konferenci v areálu Škoda Group.

Byla netradiční. Venkovní.

Obloha zamračená, teplota okolo deseti stupňů, chladný vítr. „Hokej je sport pro tvrdé chlapy, proto jsme pro tradiční předsezonní setkání zvolili toto prostředí,“ usmál se Milan Kosař, viceprezident Marketing and Communications ve Škoda Group.

Strojírenský kolos je patnáct let v řadě generálním partnerem klubu HC Škoda. Včera zástupci obou stran prodloužili podpisem smlouvy spolupráci o další rok. „Bez vás by to nešlo, proto vám patří náš velký dík,“ uvedl Jan Šmucler, spolumajitel a předseda představenstva hokejového klubu. „Klub je finančně v dobré kondici, povedlo se nám rozpočet na příští sezonu lehce navýšit a získali jsme i další partnery,“ doplnil Šmucler.

Předchozí partnerská smlouva se Škoda Group byla tříletá, nyní se strany dohodly prozatím na nadcházejícím roce. „Smlouva je navýšená, ale konkrétní čísla uvádět nebudeme. Je v ní pevná fixní částka plus motivační složky za postup v jednotlivých kolech play off,“ konstatoval Kosař.

Nové dresy hokejistů HC Škoda Plzeň představil také kapitán týmu Jan Schleiss.

Hokejová Plzeň potřebuje nabrat dech. Vyřazovací část nejvyšší soutěže si zahrála naposledy na jaře 2019, kdy ji až v semifinále vyřadil pozdější mistr z Třince. Uplynulé čtyři ročníky Škoda narazila hned v předkole play off.

„Hlavně uplynulé dvě sezony nebyly vůbec povedené. Udělali jsme spoustu změn a věřím, že se budeme pohybovat v lepších patrech tabulky. Jako každý rok říkám, že je hodně důležitý začátek sezony. Potřebujeme nabrat sebevědomí, nebýt vzadu. Neříkám, že máme být první, ale pohybovat se na klidných pozicích a mít klid na práci,“ přál si spolumajitel klubu Martin Straka.

Po minulé sezoně prošel klub velkým třeskem. Straka zlákal do role hlavního trenéra Josefa Jandače, bývalého kouče národního týmu, asistenty mu budou dělat Jiří Veber a Václav Pletka. Tým posílili zkušení útočníci Jakub Klepiš, Christophe Lalancette či Dominik Simon, obranu vyztužil lotyšský reprezentant Rubins i kapitán ukrajinské reprezentace Merežko.

Brankoviště pak obsadila nová dvojice Dávid Hrenák – Nick Malík. „Tým se posílil. Jsem spokojený s gólmany, oba vypadají skvěle. Vzadu jsme to zvedli do výšky i do váhy, tam se nám to líbí,“ pochvaloval si Straka.

Ve čtvrtek tým odehrál generálku na novou sezonu v Soběslavi proti Českým Budějovicím. Příští týden už se jede naostro, doma se Škoda představí poprvé v pátek 20. září proti Litvínovu. „Přes léto se udělala spousta práce, ale všechno se ukáže teprve na ledě,“ zůstal pokorný kapitán Jan Schleiss.