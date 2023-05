V Plzni už není jen Strakovo. Hokejový klub mění vlastnickou strukturu

„Dlouhodobě jsem hledal partnera a jsem šťastný, že se mi ho povedlo najít. Tím spíše, že jde o Autocentrum Šmucler. Po patnácti letech už toho bylo dost, byl jsem maličko unavený. Chtělo to nový náboj. Chci se věnovat hlavně hokeji a A-týmu, to je to, co umím nejlépe,“ řekl včera padesátiletý Straka.

Změnou vlastnické struktury vznikla akciová společnost HC Plzeň 1929, a.s., která je i majitelem extraligové licence. Akcionáři Martina Straka i Autocentrum Šmucler v ní disponují polovičním podílem.

„Chviličku byla předmětem jednání nějaká majorita. Ale brzy jsme se shodli, že tahle podoba bude nejlepší. A chci zdůraznit, že nikdy nebyla na stole varianta, že bych v klubu vůbec nebyl,“ konstatoval Straka.

„Věřím tomu, že se vždycky dohodneme. Martin se bude starat o sportovní část klubu, na nás je zbytek. Jsem fanoušek, s plzeňským hokejem spolupracujeme od roku 2017 a vidíme v tom silnou synergii,“ uvedl Jan Šmucler, který se zároveň stává předsedou představenstva HC Plzeň 1929, a.s.

Do klubu nastoupí také nový obchodní manažer, který nahradí odcházejícího Rudolfa Matějku. „Člověka na tuto pozici už máme prakticky vybraného a brzy jméno oznámíme,“ naznačil Šmucler.

Nové časy se mají brzy odrazit i v oblasti pro hokejového fanouška nejatraktivnější, extraligovém týmu. Již rozpočet pro příští sezonu by se měl navýšit, poslední roky se pohyboval mezi 80 až 90 miliony korun. „Představu máme, navýšit rozpočet plánujeme o deset až patnáct procent,“ sdělil Straka.

Generálním partnerem zůstává společnost Škoda Group, smlouva běží až do konce příštího roku.

„Změna vlastnické struktury pro nás nic nemění. Příští rok budeme generálním partnerem hokejového klubu patnáctým rokem a v jeho průběhu chceme začít jednat o dalším prodloužení spolupráce,“ prozradil Milan Kosař, ředitel korporátní komunikace a marketingu Škody Transportation. „Za to Škodovce moc děkuji, pro nás je to klíčový hráč v klubu,“ reagoval Straka.

Sám chce být v každodenním kontaktu s A-týmem. Součástí realizačního týmu byl i v uplynulé sezoně. „Chceme být znovu v extralize konkurenceschopní. Posilování týmu ještě nekončí, musíme získat rozdílového hráče. V Česku jsou rozebraní, ale máme vytipované hráče ze zámoří i ze severu Evropy. Nespěcháme, chceme vybrat toho ideálního pro Plzeň,“ doplnil Straka.