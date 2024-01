Plzeňský Holešinský po prohře připomíná: Musíme zase začít bodovat

Jenže to bylo málo, ve třetí části hokejová Plzeň duel ztratila a počtvrté v řadě odjížděla z extraligového ledu zklamaná. „Nemyslím, že jsme odehráli špatné utkání. Ale potřebujeme zase začít bodovat. Jak se to nakupí, bude to ke konci základní části složité,“ mínil sedmadvacetiletý Holešinský po porážce 3:5.

Rozhodlo vyrovnané utkání jednadvacet vteřin na začátku třetí části, kdy Litvínov dvěma góly odskočil na stav 2:4?

Určitě ano. Ale problémy začaly už ve druhé třetině. Poslední zápasy máme ve hře výpadky, které si nemůžeme dovolit. Po zbytečných ztrátách puku nám ubývají síly a dostáváme z toho góly. Škoda.

Začátek zápasu se vám přitom povedl, proč vás soupeř ve druhé třetině přehrával?

Těžko říci, možná je tam i nějaká ztráta koncentrace. Ale především neděláme základní věci, na kterých jsme domluvení. Nedáváme si puk přesně dole, naši beci pak nemají čas vystřídat a z toho vzniknou vzadu problémy. Je to o osobní zodpovědnosti. Takové momenty nás stojí zápasy a hlavně body.

Je už teď vaším hlavním úkolem dobře se nachystat na předkolo play off?

Ano, ale musíme zase sbírat body. V každém zápase už teď půjde o hodně, musíme se na každý dobře připravit a vytvořit si co nejlepší výchozí pozici do vyřazovací části. Tedy, teď nejspíš do předkola... Musíme zase začít hrát naši hru, aby nám to v důležitých momentech fungovalo.

Jenže hned v úterý vás čeká hodně těžká práce, jedete do Pardubic, na led vedoucího týmu soutěže...

My se soustředíme vždy jen na nejbližší zápas. V pondělí přijdeme na trénink, řekneme si něco k Litvínovu, potrénujeme, zregenerujeme a začneme se chystat na Pardubice. A určitě tam pojedeme s cílem sebrat nějaké body. Potřebujeme je, blíží se konec základní části a my se potřebujeme dostat co nejvýš.