Zase drama kvůli laxnosti, litoval litvínovský Straka po návratu do Plzně

„Je fajn vidět, že jsem v Plzni nechal stopu, že si lidi váží toho, co jsem tu odvedl, a já jim za to můžu jen poděkovat. A co se týká zápasu, nebyli jsme lepším týmem. Můžeme považovat za velké štěstí, že si odsud odvážíme tři body,“ sebekriticky říkal po vítězství 4:3.

Verva přitom v Plzni vedla už 4:0 a vypadalo to konečně na pohodový zápas. Jenže pak přišel její už takřka očekávaný zkrat.

„Ze začátku sezony nám ty výpadky vycházely na druhou třetinu, ale třeba s Vary to bylo taky v závěru zápasu jako teď v Plzni. Těžko říct, co s tím, musíme se jen uklidnit, protože by se nám to určitě nemělo stávat. Je to už několikátý zápas, co jsme si to v podstatě sami zdramatizovali nějakou laxností nebo nepřesnostmi,“ vyčítá Straka.

Výsledkově si ale Litvínov před reprezentační pauzou polepšil, vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. „Jsou to strašně důležité body. Ale víme, kde máme rezervy. Je spousta věcí, na kterých musíme pracovat.“