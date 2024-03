Po roce znovu brzký konec. Úspěch to není, hlesl plzeňský obránce Piskáček

„Rádi bychom všichni pokračovali a další den hráli,“ povzdechl si útočník Adrián Holešinský.

Škoda si přitom mohla vynutit minimálně další duel, kdyby v závěru třetí třetiny za stavu 1:1 využila přesilovou hru po surovém zákroku na Schleisse. Litvínovský obránce Jaks, v předchozím duelu sám drsně čelem k mantinelu faulován plzeňským Lvem, domácího kapitána trefil ramenem do hlavy.

Ten zůstal bezvládně ležet na ledě, stadion ztichl, situace hrozivě připomněla pár týdnů staré drama, kdy pardubický Houdek nesmyslně „vypnul“ švédského forvarda Söderlunda.

Schleiss úder odnesl naštěstí „jen“ lehkým otřesem mozku, do kabin se dostal s pomocí lékařů po svých. Jaks vyfasoval pětiminutový trest a Plzeň měla ideální možnost rivala zlomit.

Dlouhou převahu však nezvládla, byť většinu času na konci třetí části i v úvodu prodloužení strávila v útočném pásmu.

Plzeňský kapitán Jan Schleiss zůstává ležet na ledu po potyčce s litvínovským Janisem Jaksem.

„Zase jsme ji nesehráli dobře, to byl problém celé sezony. Hodně zápasů bylo vyrovnaných, mohli jsme je překlopit na svou stranu, ale speciálními formacemi jsme si k tomu nedokázali pomoci,“ výstižně poznamenal plzeňský trenér Petr Kořínek.

„Měl tam přijít gól, co si budeme povídat. Všichni jsme se snažili udělat to nejlepší, ale nevyužili to. My hráči na ledě jsme svým způsobem zklamali,“ řekl Holešinský.

Zápas, kterému jasně kralovali gólmani Milan Klouček s Matejem Tomešem, vygradoval v 76. minutě. Předcházel tomu zbytečný faul Poura v útočném pásmu a Litvínov na rozdíl od Plzně nabídkou nepohrdl.

Nebyla to vytříbená akce, spíš náhodný odraz. Ale hostující Ondřej Jurčík měl dost prostoru na levém kruhu, aby střelu narýsoval přesně k levé tyči. Klouček puk ztlumil betonem, ale i tak se doklouzal za čáru.

Tipsport extraliga @telhcz 🚨 Ondřej Jurčík se dostal ke kotouči v útočném pásmu, dojel si mezi kruhy a pak poslal @hcverva do čtvrtfinále play off! 🔥👀



#momentyplayoff | #TELH | #PLZLIT https://t.co/h3uzLgfWvZ oblíbit odpovědět

„Koukal jsem ještě doprava, kam jsem mohl přihrávat Jindrovi Abdulovi, ale nakonec jsem vystřelil. A naštěstí to tam padlo. Je jedno, kdo dal gól, hlavně jsme věřili, že ho vstřelíme my,“ radoval se jednatřicetiletý centr Jurčík.

„Chtěl to vystřelit nahoru, puk mu bohužel sjel a mně kotouč propadl do sítě. Nechali jsme tam všechno, chtěli jsme pro skvělé diváky vyhrát alespoň jeden zápas, bohužel to nevyšlo. Musíme poblahopřát soupeři,“ popisoval Klouček.

Pětadvacetiletý brankář pochytal čtyřiatřicet střel, hlavně v první třetině čelil osamoceným nájezdům Litvínovských. Ale nestačilo to.

„Velký respekt k Plzni, pro nás to byla velice těžká série,“ vysekl poklonu litvínovský kouč Karel Mlejnek. „Hraje tvrdý a fyzický hokej, loni stejnou hrou v předkole málem zlomila Liberec. Třetí utkání zdobily výkony obou gólmanů, my jsme si v prodloužení šťastnou brankou vzali vítězství a postup, za což jsme strašně rádi.“

Andrej Kudrna z Litvínova prostřeluje plzeňského brankáře Milana Kloučka.

Pouhých čtrnáct vteřin před Jurčíkovo úderem mohl v oslabení rozhodnout domácí mladík Soukup. V oslabení se řítil sám na Tomka, ale prostor měl jen na bekhendovou střelu, kterou si gólman pohlídal.

„Mrzí nás první zápas v Litvínově, ten jsme mohli zvládnout. I tak jsme věřili, že doma dokážeme dvakrát zvítězit a měli jsme dost příležitostí za tím jít. Bohužel, takový je hokejový život,“ mínil slovenský forvard Holešinský.

Zatímco Litvínov se může chystat na čtvrtfinále s Brnem, Plzeň může hokejovou výzbroj odložit.

Znovu příliš brzy. Čtvrtfinále hrála naposledy na jaře 2019. Teď čekání znovu prodloužila.

Jak se to odrazí na změnách v kádru i trenérském štábu?