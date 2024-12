Divoký zápas v Plzni: Havelku trefil puk, Schleiss narazil na mantinel Kašeho

Chce to ještě víc špinavých gólů, mínil Měchura Vstřelil gól ve třetím utkání v řadě. Ale zatímco v předchozích případech si plzeňský útočník Adam Měchura připsal vítěznou trefu, v neděli jeho branka na bodový zisk proti Litvínovu nestačila. „Výsledek bolí, bod by byl dobrý,“ litoval po prohře 1:2 jednadvacetiletý písecký rodák Měchura. Co zápas rozhodlo?

Speciální týmy. Před utkáním jsme si zdůrazňovali, že i ve čtyřech ujíždí Litvínov do brejků. A stejně jsme si to v přesilovce nepohlídali. Pak jsme inkasovali v oslabení, první třetina nebyla z naší strany ideální. Měli jste víc střel, ale zase jste doplatili na špatnou produktivitu.

Po každém zápase se sami ptáme, proč to tak je. Snad se to zlomí. Musíme se ještě víc tlačit do brány, domlátit tam špinavé góly. Nečekat, že se k nám ty puky odrazí. Vy jste brankáře Tomka překonal střelou zblízka, jak se ta akce seběhla?

Dobře jsme otočili hru, Holi (Holešinský) mě našel samotného před bránou. Viděl jsem periferně, že gólman čeká kličku na bekhend, proto jsem vystřelil. A že mám tři góly v řadě? Jsem rád, že pomáhám týmu, jsem tu spokojený Jak strávíte krátké svátky?

Po dvou letech budu doma. Předloni jsem hrál šampionát dvacítek, loni byl v zámoří. Domů to mám kousek, strávím dva dny s rodinou. Dám si kapra. A trochu cukroví, hlavně vosí hnízda.