Takové zápasy nás baví, pochvaloval si plzeňský bek Pulpán

Oba týmy se v dohrávce 24. kola utkaly vůbec poprvé v sezoně. A třetí Plzeň se rivalovi přiblížila na rozdíl pouhých dvou bodů. Už v pátek se stejné celky potkají znovu, tentokrát na severu Čech.

Ovlivnilo nějak přípravu, že jste se s Libercem utkali až nyní poprvé v sezoně?

Nehrálo to velkou roli. Liberec tímhle stylem hraje už dlouho. Věděli jsme, co od nich čekat, že teď navíc mají velkou fazonu. Myslím, že jsme se dobře připravili a se štěstím to zvládli.

Bylo znát, že nastoupily týmy s aktuálně zřejmě nejlepší formou v lize?

Určitě. A hlavně, tyhle zápasy nás baví. Je to nahoru - dolů, o hodně lepší, než když do soupeře pořád bušíte a pak vám ujede do brejku. Vzadu je to náročné, ale zase si i my obránci zaútočíme, pro lidi je to atraktivní podívaná. Střílí se, nikdo jen nestojí a nečeká ve středním pásmu.

Ve druhé části jste odskočili na 3:0, Liberec se však vrátil zpět do hry a v tu chvíli bylo na ledě hodně emocí. Liberecký kapitán Šmíd dokonce dostal desetiminutový osobní trest. Bylo důležité udržet chladnou hlavu?

Emoce k tomu patří, byly tam, ale určitě ne nějak nepřiměřené. Nic, co by vybočovalo. My jsme dali dva góly z přesilovek, oni pak předvedli to samé. Rozhodla třetí část, kterou jsme zvládli výborně a nepustili je vlastně do ničeho.

Čekal jste pak za stavu 3:2 od Liberce větší tlak?

My jsme si v kabině před třetí částí říkali, že se hlavně nesmíme zatáhnout. Dobře jsme to odbruslili, vyrovnali se jim v pohybu. Dostávali jsme puky ze třetiny, to bylo klíčové.

Už v pátek hrajete proti stejnému soupeři znovu, tentokrát v Liberci. Jak bude vypadat „odveta“?

Zase to bude o pohybu, o bruslení. Hrají doma, bude to pro nás hodně těžké, ale my se zase dobře připravíme.