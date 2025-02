Plzni podle Jandače schází šikovnost. Dvěma góly se aspoň vymanila z kletby

Ten bonusový Bílým Tygrům v čase 62:30 trefil útočník Adam Musil, který v přesilovce čtyři na tři šikovně tečoval nahození Lantošiho a hostům zajistil výhru 3:2.

„Dvě třetiny jsme nehráli to, co jsme chtěli. Nedohrávali souboje, nebylo tam potřebné úsilí, nechali si soupeře několikrát odskočit do přečíslení. Na tu třetí třetinu přišlo na led jiné mužstvo, tým se rval a zaslouženě jsme vyrovnali. S čím se však potýkáme od začátku sezony, je neproduktivita. Vyložených šancí, které volaly po gólu, tam bylo zase hodně, bohužel na branku se strašně nadřeme,“ mínil plzeňský trenér Josef Jandač.

Oficiální statistika střel na branku? 34:14 pro domácí Škodu! Jenže ta dvě třetiny pokračovala v trudné bilanci. Před reprezentační pauzou nevstřelila gól ani Mladé Boleslavi, ani Spartě. A ve středu čekala až do 49. minuty, kdy už prohrávala s Libercem 0:2. Z těžké chvíle dostal Plzeň až finský útočník Nenonen, který po přihrávce Simona zpoza branky prostřelil gólmana Kváču. A v 58. minutě domácí potrestali vyloučení Faško-Rudáše, když Lalancette našel mezi kruhy obránce Rubinse a ten pohotově zavěsil.

„V závěru třetí jsme mohli ještě něco vymyslet, byli jsme na koni. Šlo to ale do prodloužení, kde jsme udělali faul, který byl potrestaný. Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, jsme však rádi za ten bod,“ řekl Jandač. „Dokážeme si vytvořit spoustu šancí, jsou tam dobré situace kolem branky, tlak, ale neumíme toho využít. Spíš než o štěstí je to o šikovnosti hráčů. Nemáme ty, kteří pravidelně sázejí góly.“

„Hlavně druhou třetinu jsme odehráli velmi dobře. Mrzí nás ta třetí, tam jsme si to mohli pohlídat lépe. Ale Plzeň nás dostala pod tlak, zuby nehty jsme to ubránili do prodloužení. Máme dva body a odsud si jich moc ceníme. Výborný výkon podal gólman Kváča,“ hodnotil liberecký asistent Jiří Kudrna.

Plzni znovu scházel gólman Malík. „Byl nemocný, celý týden už vypadal dobře, připravoval se, ale znovu zalehl. To je asi plzeňská covidová chřipka,“ prohodil kouč.