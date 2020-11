Zase jen jeden gól a Plzeň podlehla Kometě. Nebylo to povedené, smutnil kouč

„Nebylo to od nás povedené. Hlavně ve druhé třetině jsme propadli, jediná střela hovoří za vše,“ konstatoval Jiří Hanzlík, asistent hlavního plzeňského kouče Čiháka.

Potřetí z posledních čtyři utkání navíc Škoda vstřelila jediný gól. Ve 42. minutě se v přesilovce prosadil z několikáté dorážky Suchý a srovnal na 1:1. Jenže Kometa si pak vzala vedení zpět, desátým gólem v sezoně rozhodl rovněž v početní převaze rakouský forvard Schneider.

„Bojovností jsme to urvali, celý tým skvěle pracoval a gólman Klimeš to vše podpořil výborným výkonem. Jsme šťastní, že jsme to tady zvládli,“ radoval se jeden z brněnských trenérů Jiří Horáček.

Lze jen spekulovat, jak by se zápas vyvíjel, kdyby ve 14. minutě sudí po trenérské výzvě hostů neodvolali gól Musila. Ten za bezbrankového stavu doklepl puk do sítě, ale Klimeš už ho držel v lapačce. Místo vedení tak Plzeň ztrácela, zanedlouho totiž přečíslení 2 na 1 po přihrávce Klepiše pohotově využil Zbořil.

Plzeň - Vítkovice Od 15.15 hodin online

„Můj gól byl asi neregulérní,“ uznal útočník Škody Pavel Musil. „Nás to ale mělo zdravě naštvat, měli jsme tam dorvat nějaký jiný. Měli jsme v první třetině i čtyřminutovou přesilovku. Kdybychom jí využili, mohli jsme být na koni.“

Místo toho Plzeň ve druhém dějství předvedla možná nejhorší výkon sezony. Jen díky gólmanovi Frodlovi, který si poradil s velkými šancemi Hájka, Vincoura či Kunce, zůstali domácí ve hře. „Byla to šílená třetina, Brno nás k ničemu nepustilo,“ ulevil si Musil.

V první části přitom Škoda nebyla v útoku jalová. Pour v oslabení napálil levou tyč, Kantner po přihrávce Stacha zblízka trefil jen Klimeše, z úhlu pak při dorážce netrefil odkrytou branku Straka. Jenže je vidět, že na řadu hráčů už dolehlo, jak v koncovce tápou.

„Recept známe a hráčům ho říkáme. Musí se odrazit od jednoduchých akcí. Stát v předbrankovém prostoru, i když to tam bolí, produkovat co nejvíce střel, dávat ošklivé góly. Ty nám teď dávají dva, maximálně tři lidi a to je špatně. Navíc jsme si nevěřili, báli se hrát s pukem a já úplně nechápu proč,“ mínil Hanzlík.

V pátek byly ve hře jen záblesky lehkosti. Když Suchý zkraje třetí třetiny skóre srovnal, dostala Plzeň po Klepišových protestech další výhodu. Měla drtivý tlak, jenže Mertl promarnil dvě rány z mezikruží. A když se Kometa z nejhoršího oklepala, sama udeřila. Schneider pohotově využil přihrávku Holíka – 1:2.

„Dostat doma dva góly není moc, ale my jich musíme nastřílet daleko víc. Koncovka teď není ideální, ale každý trénink na tom pracujeme a věřím, že to zlomíme,“ řekl Musil.

Zlomit mizernou produktivitu může Plzeň hned dnes. A znovu doma. V předehrávce 22. kola hostí už od 15.15 hodin Vítkovice.