Bude Jágr? Kladenští bodují i bez něj, varuje plzeňský asistent Hanzlík

„Slíbit to nemůžu. Byl jsem na dvou trénincích, budu se rozhodovat až těsně před zápasem,“ řekl Jaromír Jágr ve středu novinářům.



Zda budou znovu čelit i hokejové legendě, v Plzni příliš neřeší. „Kladno boduje i bez něj. A je to tým, který našemu naturelu zrovna nevyhovuje. Bojovníci, doma hrají na malém kluzišti, bude to urputný zápas,“ uvedl Jiří Hanzlík, plzeňský asistent. „Je to úplně jiný mančaft než v úvodu sezony, herně se s extraligou už dávno srovnali. Já doufám, že hráči mají dobře v paměti podzimní zápas, kdy jsme v Kladně ztratili vedení 3:0. A že tím mají o motivaci postaráno.“

Největší přínos Jágra vidí Hanzlík v přesilových hrách. „Mám v paměti, že v listopadu u nás v Plzni v nich hrál skvěle. To se holt nezapomíná. Ač z toho nepadly góly, připravil čtyři tutové šance pro spoluhráče,“ připomněl Hanzlík.

Do sestavy Škody se po nemoci vrací reprezentační obránce Moravčík, v útoku dostane místo Poura příležitost Filip Přikryl.

„I když nám poslední zápasy výsledkově vyšly, pracujeme na herním projevu, který je poslední dobou nevyvážený. Někdy je to dobré, někdy horší, schází ustálenost,“ doplnil plzeňský asistent.

Doma se Škoda ukáže v neděli, kdy dorazí poslední Pardubice s explzeňským koučem Razýmem.