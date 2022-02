V sedmnácti první trefa. Táta řekl, ať nezačnu blbnout, líčil plzeňský Dvořák

„S mamkou jsme seděli na gauči. Když Zlín chvíli před koncem vyrovnal na 3:3, skoro jsem se rozbrečel. Ale pak to Martin (Straka) trefil v prodloužení, něco neskutečného,“ vzpomínal útočník Adam Dvořák. Teď už má za sebou první dva extraligové starty. A proti Kladnu si plzeňský mladík připsal i první trefu v soutěži. To vše v sedmnácti letech!



Už vám otec stihl gratulovat?

Hned po zápase. A přidal, že mám hlavně zůstat pokorný a nezačít blbnout. A hned mě poslal ještě šlapat na rotoped. (smích)

Jak chutnal první extraligový gól?

Náhoda. Projížděl jsem před brankou, trefilo mě to. Vyčítám si víc šanci z první třetiny. Byl jsem sám mezi kruhy, překvapený, kolik mám času. Trefil jsem gólmana do břicha, tohle prostě musí jít do víka. Moje chyba.

Překvapilo vás, když se ozvali trenéři a povolali vás do A-týmu?

Strašně. Nebyl jsem na žádném tréninku, najednou přišel hovor, že pojedu do Liberce. Ale kluci byli skvělí. Kuba Kindl si mě vzal bokem, radil mi, abych si to užil, nestresoval se a hrál, co umím. Pomohli mi i další zkušení hráči, nerad bych na někoho zapomněl.

Napadlo vás, že si v kariéře stihnete zahrát proti Jaromíru Jágrovi?

Nikdy mě nenapadlo, že bych proti takové ikoně mohl nastoupit. Jednou jsem do něj trošku zajel a strhla se hned pěkná mela, ale takový je hokej. Nic zákeřného v tom nebylo, žádná prasárna, jen jsem tam do něj vjel. Mám k němu obrovskou úctu, nikdo další ho tady nepřekoná, je to prostě nejlepší hráč v historii.

Co další soupeři?

Zajímavost. V Kladně je teď Míra Indrák. S ním jsem dělal úkoly z matiky, když hrál tady v Plzni a já byl malý. Vždyť já byl na zimáku od čtyř let, s tátou jsem chodil i na děkovačky.

Zdá se ale, že styl máte odlišný než on, vyhlášený bojovník a důrazný hráč.

Ale když hrál táta v Olomouci a v Kanadě, dělal spoustu bodů. Není to tak, že by se jen pral, má za sebou kariéru jako blázen. Před zápasem mi psal, abych si to užil před našimi fanoušky, že víc není. A měl pravdu.