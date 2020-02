Derby nesmíme přeceňovat, míní plzeňský Straka před duelem s Vary

„Šestku máme blízko, ale v tuhle chvíli se díváme jen na sebe a soustředíme se především na náš výkon,“ reagoval plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Před reprezentační pauzou totiž jeho tým nabral tři porážky v řadě, tuhle špatnou sérii poznal poprvé v sezoně. Teď je hlavním úkolem vrátit se na úspěšnou stranu. A když to bude v derby, o to lépe.

„Je to důležitý zápas, ale zase ho nesmíme přeceňovat. Stejně důležité budou i ty zbývající v základní části. My každopádně chceme skončit v tabulce co nejvýš,“ mínil útočník Petr Straka.

Ten se vrací do sestavy po šestizápasové pauze po zranění prstu na ruce, které mu při pádu do střely způsobil vystřelený puk v utkání v Liberci v polovině ledna. „Už se s tím dá hrát zápas,“ řekl Straka.

Úterní duel 44. kola začíná v Logspeed CZ Areně v 17.30 hodin (online zde).