Jandač: Nastává čas, který rozhoduje. Musíme doma začít dávat góly a vyhrávat

„Ano, tohle je ten čas, který rozhoduje. Pojede se v rychlém kalupu, ať už koncem roku nebo v lednu, kdy nás čeká jedenáct zápasů,“ potvrzuje hlavní trenér hokejistů Plzně Josef Jandač.

S čím půjdete do další části extraligové sezony?

Po první repre pauze jsme na tom nebyli bodově dobře, teď je to samozřejmě lepší. Začátek soutěže nebyl nejhorší, ale zápasy šly v rychlém sledu, vlastně se hrálo obden a nás dohnala velká marodka. Mužstvo také nebylo ještě tak dlouho pohromadě, jako je teď.

Je dobře, že v poslední době jsme se zvedli jak herně, tak hlavně výsledkově. Určitě máme všichni na paměti, že z toho nejsme ještě venku. Zlepšujeme se, to všichni vidíme, ale ještě nás čeká hodně práce.

Co bylo zlomovým momentem, že se začalo dařit?

Zásadní bylo, že se nám uzdravili čtyři obránci. Hra se potom změnila, vypadá jinak, je to takové pevnější. A pak také přišly změny v sestavě, dva hráči odešli, jiní dva přišli. Oba jsou to zkušení borci, které zdobí bojovnost i charakter. A to bylo důležitým prvkem, jenž v naší hře trochu chyběl. Celkově tím, jak se postupně kádr uzdravil i trochu vyměnil, tak mám pocit, že si to sedá.

Mužstvo určitě pozvedl i Kristians Rubins, souhlasíte?

Samozřejmě je to jeden z těch čtyř beků, který se vrátil po zranění. On je ten, který nám pomáhá jak v defenzívě, tak v ofenzívě. Nechci říct, že je to o jednom hráči, to ne, ale Kristians je pro nás hodně důležitý.

Uvolnili jste Tomáše Dujsíka, budete se snažit doplnit tým o jiného obránce?

Myslím, že v defenzívě, pokud se nic nestane, jsme konsolidovaní. Protože, ono když vám vypadnou čtyři beci, tak ta díra prostě je. Tomáš vlastně od začátku laboroval se zraněním, které bylo v podstatě takové chronické. Ten kluk za to samozřejmě nemůže, ale my jsme potřebovali někoho, kdo by nám hrál. Proto přišel Šalda, který nám dal trošku víc energie, rychlosti a hlavně takovou tu chlapskou sílu.

Plzeňský trenér Josef Jandač sleduje dění na ledě.

Navíc máte vlastní mladé hráče.

Ano, máme šikovné a talentované kluky. Ať už je to Pšenička, Skok nebo se nám v juniorce dobře rýsuje Kama. Ale na takovou tu stabilní hru, aby hráli mezi čtyřmi nebo šesti beky, tak na to samozřejmě potřebují mít vedle sebe někoho, kdo je víc podrží a to se v tu chvíli nedělo. Teď už je situace jiná a je to znát.

V útoku se stále gólově nedaří Lvovi ani Holešinskému. Bodově zaostává i Zámorský, čemu to přičítáte?

Zámek (Petr Zámorský) měl zdravotní trable a v listopadu nehrál skoro vůbec. Tento měsíc zas bylo málo zápasů a měl tak určitou herní pauzu. Na druhou stranu je to obránce, který byl určitě zvyklý sbírat body, ale potřebuje k tomu také příspěvek od útočníků. A ti kluci se trápí samozřejmě bodově, ale i střelecky.

Naučit se dávat góly je hrozně těžké, to si ani já netroufám někomu radit. Hlavním předpokladem je chodit do těch situací, kde góly padají. Celkově se střelecky trápí celé mužstvo. Když už jsme trošičku uzdravili defenzívu, gólman nás drží, tak potřebujeme ještě větší příspěvek od útočníků, aby ty góly prostě dávali.

Těší vás, že po tom, co se Jan Schleiss vzdal kapitánského céčka, se mu trochu uvolnily ruce?

Je to možné, ale zase to padlo na Lvíčka (Jakuba Lva), který se nemůže trefit. Nevím, jestli to úplně pomohlo, protože se kromě jiného i ustálila sestava. Tím, jak bylo hodně zraněných a k tomu se nám ještě nedařilo, tak jsme hodně míchali se sestavou. Pro každé mužstvo je vždycky lepší, když ty pětky hrají déle pospolu.

Měl jste během října hodně bezesných nocí? A nepochyboval, jste o tom, zda je ta cesta správná?

To ani ne, věděl jsem, že to nebude jednoduché a čeká nás prostě boj. Malinko jsem ale doufal, že to dáme dohromady a pomůžeme si víc systémem. Nemáme ty hvězdy nebo rozdílové hráče, ale máme spoustu zkušených hráčů. Klepiš, Mertl, Lev jsou hráči, kteří v minulosti bodovali, ale už mají svůj věk.

Mně nejvíc vadí, že doma nedáváme góly. Naše hra má třeba dobré parametry, ale ty branky nepřijdou, kolikrát je to možná i o důslednosti nebo…. já nechci říkat o štěstí, to ne. Prostě si musíme pro to chodit a být ve správný čas na správném místě.

Když bylo nejhůř, použil jste spíš metodu cukru nebo biče?

No jak kdy, myslím ale, že jsem se už hodně zklidnil a taky za ty roky vím, co na koho platí. Ono je to i dnešní dobou, která hlavně v kolektivním sportu je taková víc do pozitivna. Takže, když někdo totálně nezvládne situaci a zaviní gól, tak ho pomalu nosíme na nosítkách do kabiny a chlácholíme, že se nic nestalo. To je prostě ten trend, kam se to ubírá. Takže i já se snažím jít s trendem, jen občas se zapomenu a zařvu. Ale daleko míň než v minulosti.

Bude hodně důležitých těch pět utkání, která vás čekají do konce roku?

Po pauze většinou chvilku trvá, než mužstva naskočí. Záleží jak kdo. Já myslím, že my jsme si odpočinuli, uzdravili marody i dobře potrénovali. Ale pro každého trenéra je to taková velká neznámá, protože mužstvo ztratí zápasový rytmus.

Na tréninku jsme měli herní situace, ale je tam spousta věcí, které prostě z toho vypadnou. Takže jsem na to sám zvědavý, hrajeme doma o šest bodů s Vítkovicemi, ale my vlastně skoro každý zápas hrajeme o šest bodů. Hlavně potřebujeme doma dávat góly a vyhrávat.