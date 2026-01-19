Tipsport extraliga 2025/26

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Ervín Schulz
  12:06
Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor samostatných nájezdů nedělního extraligového duelu v Plzni, jásal. Hradci Králové v parádním souboji vystřelil bod navíc za výhru 3:2.
Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové. | foto: Chaloupka MiroslavČTK

Momentka ze zápasu Plzně s Hradcem.
Plzeňský útočník Dominik Simon (vlevo) v souboji u mantinelu s Davidem Sýkorou...
Martin Kohout z Hradce Králové se snaží o zakončení před bránou plzeňského...
Královéhradecký brankář Stanislav Škorvánek inkasuje gól před clonícím Villem...
6 fotografií

„Oba gólmani podali v nájezdech super výkony, měli soupeře nastudované. Já si předem řekl, co udělám, jak asi pojedu a nakonec se to povedlo přesně tak, jak jsem chtěl,“ popisoval šestadvacetiletý Pour přesnou střelu do mezírky mezi pravou tyčí a betonem domácího gólmana Malíka.

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Odchovanec Škody dokonal povedený obrat Mountfieldu. Východočeši byli polovinu utkání pod velkým tlakem, už po sedmi minutách ztráceli 0:2, Plzeň navíc v úvodní části dvakrát nastřelila tyčku. Jenže promarnila i další šance na zvýraznění náskoku a Hašek ve 27. minutě pohotovou dorážkou vrátil hosty do hry.

„Začali jsme dobře, bohužel jsme z toho nedokázali vytěžit víc. Kdybychom si pomohli více góly, zápas by byl jednodušší. Soupeř pak přidal na tempu, Hradec je hodně bruslivý tým, možná nejrychlejší v extralize. Postupně toho dokázal využít,“ mínil plzeňský obránce Petr Zámorský.

Poté, co Radil v závěru druhé třetiny srovnal na 2:2, se už hrála vyrovnaná partie. „Začátek od nás byl fakt špatný, nejely nám nohy, po první třetině Plzeň vedla zaslouženě. Musím nás ale pochválit za to, jak jsme se dokázali zvednout a zbytek zápasu odmakali. Škorvi (brankář Škorvánek) nás podržel a jsou z toho pro nás krásné dva body,“ přidal svůj pohled Pour.

Už ve třetí třetině byl blízko třetí branky, ale v pádu zblízka Malíka nepřekonal. Vítěznou fintu vytasil až v páté sérii nájezdů, prosadil se jako jediný z deseti střelců. Hradec i počtvrté v sezoně Plzeň přetlačil, počtvrté o jediný gól.

Momentka ze zápasu Plzně s Hradcem.

„Vidět zaplněnou plzeňskou arénu je krásný pocit, hrál jsem tu druhý zápas a moc jsem si ho užil. Je to pořád nostalgie,“ líčil Pour. Přestože domácí fanoušky rozesmutněl, vzdali mu hold. „Jsem moc rád, že na mě nezapomněli a já na ně taky ne,“ vzkázal.

Plzeň i přes porážku udržela druhou příčku, hned v úterý ji opět doma čeká předehrávka 44. kola s Třincem. „Možná nám tyhle dva body budou na konci chybět, nebo nám naopak pomohou jiné. Je potřeba se rvát o každý. Doufám, že v úterý doma už vybojujeme všechny tři,“ prohlásil Zámorský.

43. kolo

44. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 42 19 3 8 12 115:88 71
3. HC Oceláři TřinecTřinec 43 19 6 2 16 130:112 71
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 42 18 7 1 16 108:99 69
7. HC Sparta PrahaSparta 41 17 5 3 16 127:108 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

Baráž? Litvínovský kouč Petr raději filozofoval o manželkách

Litvínovský kouč Jakub Petr.

Barážová smyčka čím dál pevněji svírá hokejový Litvínov. Po nedělní porážce 1:4 v Liberci ztrácí na předposlední Mladou Boleslav už propastných 11 bodů a do konce základní části extraligy už Vervě...

19. ledna 2026  9:47

Brízgala přežil kladenský třesk a září: Chceme play off, strašákem je teď Bolka

Kladno, 18.1. 2026, Rytíři Kladno - Olomouc, hokejová extraliga. Adam Brízgala...

V létě přežil v hokejovém Kladně velký třesk, nedávno navíc prodloužil smlouvu, teď se sedmadvacetiletý Adam Brízgala v brance ohání, aby si konečně v extralize zachytal play off. V neděli proti...

19. ledna 2026  9:02

Edmonton nedal šanci St. Louis, lídr bodování McDavid dvakrát asistoval

Connor Ingram (39) a Darnell Nurse (25) slaví výhru Edmonton Oilers.

Uplynulý týden v hokejové NHL uzavřely tři nedělní zápasy. Edmonton přejel 5:0 St. Louis i díky dvěma bodům lídra produktivity soutěže Connora McDavida. V souboji předních celků Dallas podlehl 1:4...

19. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  8:17

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

18. ledna 2026  20:04

Málek v AHL podruhé v řadě udržel čisté konto, soupeře vynuloval také Postava

Brankář Jakub Málek v dresu týmu Utica Comets

Český hokejový brankář Jakub Málek z celku Utica Comets vychytal v nižší zámořské AHL druhé čisté konto za sebou. V sobotním domácím duelu proti Rochesteru přispěl 20 zákroky k vítězství 3:0 a byl...

18. ledna 2026  11:49

Hokejistky čeká na MS do 18 let zápas o bronz, v semifinále nestačily na Kanadu

České hokejistky se chystají na zápas.

České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s domácí Kanadou a čeká je stejně jako loni zápas o bronz. Utkají se v něm v neděli od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě...

18. ledna 2026  10:54

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

David Pastrňák z Bostonu vede puk v zápase proti Chicagu.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  18. 1. 9:29

Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch

Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...

Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...

18. ledna 2026  8:36

Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře...

Hokejisté Jihlavy ve 41. kole první ligy zvítězili v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Na druhém místě tabulky se prohloubila ztráta Dukly na vedoucí Slavii na...

17. ledna 2026  22:01

Boleslav poslala strádajícího Mosese do Hradce, místo něj získala posilu z Finska

Mladoboleslavský Moses se snaží vyzrát na gólmana Brízgalu.

V Mladé Boleslavi po příchodu útočníka Radka Koblížka skončil americký hokejista Steve Moses a v rámci extraligy se přesunul do Hradce Králové. V Mountfieldu se šestatřicetiletý křídelník dohodl...

17. ledna 2026  18:46

Trump přinesl smůlu, mistr prožil ostudu. Dostali jsme nakládačku, smutnil trenér

Hokejisté Caroliny se radují z dalšího gólu do sítě Panthers.

Jako by byli hlavami ještě v Bílém domě. Právě tam totiž zamířili hokejisté Floridy předtím, než se utkali s Carolinou. A zatímco u prezidenta Donalda Trumpa rozdávali úsměvy, o den později klopili...

17. ledna 2026  13:14

