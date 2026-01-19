Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

„Oba gólmani podali v nájezdech super výkony, měli soupeře nastudované. Já si předem řekl, co udělám, jak asi pojedu a nakonec se to povedlo přesně tak, jak jsem chtěl,“ popisoval šestadvacetiletý Pour přesnou střelu do mezírky mezi pravou tyčí a betonem domácího gólmana Malíka.
Odchovanec Škody dokonal povedený obrat Mountfieldu. Východočeši byli polovinu utkání pod velkým tlakem, už po sedmi minutách ztráceli 0:2, Plzeň navíc v úvodní části dvakrát nastřelila tyčku. Jenže promarnila i další šance na zvýraznění náskoku a Hašek ve 27. minutě pohotovou dorážkou vrátil hosty do hry.
„Začali jsme dobře, bohužel jsme z toho nedokázali vytěžit víc. Kdybychom si pomohli více góly, zápas by byl jednodušší. Soupeř pak přidal na tempu, Hradec je hodně bruslivý tým, možná nejrychlejší v extralize. Postupně toho dokázal využít,“ mínil plzeňský obránce Petr Zámorský.
Poté, co Radil v závěru druhé třetiny srovnal na 2:2, se už hrála vyrovnaná partie. „Začátek od nás byl fakt špatný, nejely nám nohy, po první třetině Plzeň vedla zaslouženě. Musím nás ale pochválit za to, jak jsme se dokázali zvednout a zbytek zápasu odmakali. Škorvi (brankář Škorvánek) nás podržel a jsou z toho pro nás krásné dva body,“ přidal svůj pohled Pour.
Už ve třetí třetině byl blízko třetí branky, ale v pádu zblízka Malíka nepřekonal. Vítěznou fintu vytasil až v páté sérii nájezdů, prosadil se jako jediný z deseti střelců. Hradec i počtvrté v sezoně Plzeň přetlačil, počtvrté o jediný gól.
„Vidět zaplněnou plzeňskou arénu je krásný pocit, hrál jsem tu druhý zápas a moc jsem si ho užil. Je to pořád nostalgie,“ líčil Pour. Přestože domácí fanoušky rozesmutněl, vzdali mu hold. „Jsem moc rád, že na mě nezapomněli a já na ně taky ne,“ vzkázal.
Plzeň i přes porážku udržela druhou příčku, hned v úterý ji opět doma čeká předehrávka 44. kola s Třincem. „Možná nám tyhle dva body budou na konci chybět, nebo nám naopak pomohou jiné. Je potřeba se rvát o každý. Doufám, že v úterý doma už vybojujeme všechny tři,“ prohlásil Zámorský.