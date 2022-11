Plzeňský Houdek má první gól v extralize: Střílel jsem tam, kam mi radí táta

Navíc se Škoda postupně vymanila z klinče, tvrdě dřela, obraz hry srovnala a nakonec v Hradci Králové vydolovala tři body.

„Míra nám celý zápas pomáhal. My pak zase musíme pomoci jemu tím, že pokryjeme dorážky. To se nám dařilo, díky tomu je výsledek takový,“ hlásil po vítěství 4:1 ve dvaadvacátém kole extraligy plzeňský obránce Michal Houdek.

Svoboda včera kapituloval jedinkrát. To když se zkraje třetí části puk od jeho betonu odrazil k volnému Kevinovi Klímovi a ten zblízka snížil na 1:3. Ale jinak sedmadvacetiletý gólman deptal domácí střelce, nakonec si připsal 36 zákroků.

„Hradec odehrál parádní zápas v Lize mistrů a my jsme opět neměli dobrý start. Naštěstí jsme se dokázali dostat zpět, strašně nám pomohl první gól. Od toho jsme se odpíchli a druhou třetinu už to bylo naopak, Hradec jsme dokázali často dostat pod tlak,“ mínil Houdek.

I dvaadvacetiletý bek v téhle fázi výrazně promluvil do scénáře. Nejprve sledoval, jak Suchý ve 33. minutě zblízka zvýšil na 2:0 pro hosty, stejný hráč mu zanedlouho předložil puk na levý kruh a Houdek chladnokrevně prostřelil brankáře Kiviaha. A byla to jeho premiérová trefa v extralize!

„V Plzni jsem začal třetí sezonu. zaplaťpánbůh za ten gól. Snad to ze mě spadne, už to bylo dlouhé,“ ulevil si Houdek. Přitom při zakončení si počínal mazácky. „Největší podíl má ale Filip (Suchý), krasně mi nahrál. A já se to pak snažil umístit tam, kam mi táta vždycky radí.“

Když Hradec snížil na 1:3, nadechl se znovu k náporu, ale Škoda jej ustála a z přesilovky dal v 53. minutě výsledku podobu Rekonen.

Třetí asistenci večera si u jeho gólu připsal centr Kodýtek, plusový bod pak obránce Zámorský. Bývalý hráč Mountfieldu, který na ledě strávil třiatřicet minut! „Vůbec se nedivím, že takovou porci zvládá. Pracuje na sobě, nic nebere na lehkou váhu,“ chválil spoluhráče Houdek.