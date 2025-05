Pětadvacetiletý Ville Petman, který v roce 2018 získal zlato na mistrovství světa osmnáctek, má na kontě i osm zápasů za finskou reprezentaci ze sezony 2021/22. O rok mladší Mikko má bronz ze světového šampionátu dvacítek z roku 2021 a ve stejném roce získal ve Finsku titul s Lukko Rauma.

„Oba bratry jsme sledovali delší dobu, první kontakt proběhl už na podzim. Dobře víme, jakým způsobem hrají, jak se chovají na ledě i mimo něj. Martin Straka (spolumajitel, místopředseda představenstva a sportovní manažer) je osobně navštívil při zápase a potvrdilo se, že jsou to nejen kvalitní hráči, ale i charakterově dobří kluci. Mají chuť se hokejově posouvat a chtějí udělat změnu,“ uvedl hlavní trenér Plzně Josef Jandač.

„Oceňujeme jejich bojovnost, nasazení a to, že na ledě nikdy nic nevypustí, hrají vždy naplno. To ostatně prokázali i v uplynulé sezoně, kdy pomohli svému týmu až do finále nejvyšší finské soutěže. Věříme, že nám pomohou s přeměnou kádru na příští sezonu a herně nás posunou. Umí hrát spolu, ale i každý zvlášť,“ doplnil Jandač.

Ville Petman si v této sezoně připsal v 59 zápasech základní části finské ligy 49 bodů za 19 branek a 30 asistencí. Ve 21 duelech play off nasbíral osm bodů za čtyři trefy a stejný počet přihrávek. V nejvyšší finské soutěži hrál i za Lukko Rauma, na kontě má 233 utkání a 109 bodů za 41 gólů a 68 asistencí. V letech 2022 až 2024 působil na farmě Seattlu v Coachella Valley v AHL.

Mikko Petman má za sebou ročník s 31 body za deset branek a 21 asistencí z 59 duelů dlouhodobé soutěže a v play off ve 21 utkáních nasbíral 14 bodů za sedm tref a stejný počet přihrávek. V produktivitě vyřazovací části byl třetí a mezi střelci se podělil o druhé místo. Ve finské lize má z 340 zápasů na kontě 95 bodů za 43 gólů a 52 asistencí.