Plzeňský kouč Čihák o olomouckém soupeři, Frodlovi či emocích

Teď už má 37letý trenér Škody na střídačce hlavní slovo. A tým chystá na třetí bitvu s Hanáky v krátkém čase. O čem hovořil pár dnů před startem čtvrtfinálové série?

O soupeři

Stále je to velmi bojovný tým, který má hru postavenou na kvalitní defenzivě. Myslím, že po odchodu pana Venery ale hrají trošku víc ofenzivněji, v tom se posunuli. Znovu to bude tvrdý a vyrovnaný hokej. Může to být dlouhá série, nic snadného nás nečeká. Možná do série jdeme v roli favorita, ale moc si to nepřipouštíme. Respektujeme sílu Olomouce, zcela zaslouženě se dostala do šestky.

O rozdílech v typech hráčů

V základní části nás třikrát porazili, o to víc musíme být na špičkách a o to lépe se připravit. Mají silné a vysoké hráče, s tím se musíme popasovat. Dobře hrát s pukem, být na něm silní, včas hru posouvat a jednoduše se tlačit u branky. U mantinelu možná mají trošku výhodu, ale věřím, že jejich přednosti dokážeme eliminovat.

O emocích

Samozřejmě si k tomu něco řekneme. Musíme být trpěliví, i tohle může být součást taktiky. Emoce tam určitě budou, a to z obou stran, to k play off patří. A pokud to bude ve férové rovině, je všechno v pořádku.

O brankáři Frodlovi

Je to mladý gólman a odehrál perfektní základní část. Zpočátku jsme jim to chtěli dát s Milčakovem padesát na padesát, Dominik postupně ukázal stabilnější výkonnost a získal roli jedničky. Odvedl skvělou práci, teď má před sebou novou zkušenost, první play off v extralize. Musíme mu hodně pomoci, a když to tým udělá, on mu to vrátí. Musíme být obětaví, blokovat střely, hlídat dobře předbrankový prostor. Když Frodlík na puk uvidí, tak ho chytí. Věřím, že se připraví dobře.

O hlídání dua Gulaš - Kovář

Je možné, že to tak bude nastavené, že se je soupeř bude snažit co nejvíce odstřihnout. Doma je výhodou, že střídáme jako druzí. A zároveň víme, že tady máme další lajny, které dokážou rozhodovat zápasy. Že když to nebude Guli s Kovim, vezmou za to další. Gól může dát kdokoliv, i beci se rozstříleli. Věřím, že v ofenzivě to bude dobré, zapracovat ještě musíme na defenzivní práci. Máme zkušené kluky, kteří vědí, do čeho jdou.

O návratu zraněných

Určitě je to pro nás vzpruha. Poslední zápasy jsme měli sestavu už hodně ořezanou. Jsem rád, že Němec, Straka i Čerešňák jsou zpátky. Že to my, trenéři, můžeme poskládat podle představ a do čtvrtfinále se nám kádr kvalitně rozšířil.

O svých rituálech

Žádné nemám. Můj rituál je tvrdá a poctivá práce, nebýt nad sebou nikdy uspokojený. Když se nedaří, musíte pracovat ještě víc, potom si vás to najde. A když ne hned, musíte jít stejně dál, přijde to jindy. Ani před play off doma nemusí manželka a děti chodit po špičkách. No, ale ještě to všechno nezačalo... (úsměv)