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Tipsport extraliga 2026/27

Straka před startem sezony: Nejdůležitější je extraliga, ale Ligy mistrů si moc vážíme

Petr Pánek
  9:51
Místopředseda představenstva plzeňského klubu Martin Straka

Místopředseda představenstva plzeňského klubu Martin Straka | foto: Martin Polívka, MAFRA

Asistent plzeňského trenéra Jiří Veber, hokejista Jakub Jeřábek, Petr Novotný a...
Plzeňský hokejista Jakub Jeřábek na tiskové konferenci
Asistent plzeňského trenéra Jiří Veber na tiskové konferenci
Danny Katic na tréninku hokejistů Plzně.
23 fotografií
Hokejisté Škody míří do nové sezony s ambicí navázat na povedený předchozí ročník. Základní kádr se výrazně nezměnil a vedení klubu se během léta zaměřilo především na posílení defenzivy.

Indiány zároveň po sedmi letech čeká Liga mistrů, ve které už večer (17.30) nastoupí doma proti švédskému Rögle. Podle spolumajitele a místopředsedy představenstva klubu Martina Straky však zůstává hlavní prioritou domácí extraliga.

„Chtěli bychom navázat na úspěšnou sezonu, pohybovat se v klidných vodách, abychom se hned od začátku nedostali pod nějaký tlak. Myslím si, že i když někteří kluci odešli, tak jsme kádr vhodně doplnili a doufáme, že budeme opět silní,“ řekl Straka na předsezonní tiskové konferenci.

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Tým posílili čtyři noví obránci, kteří by měli přinést větší důraz i fyzickou sílu. „Chtěli jsme vyšší i těžší hráče, což se nám povedlo. Když jsme kluky viděli v tréninku nebo přípravných duelech, tak jsme zatím spokojeni. Ale až sezona ukáže, jak na tom jsme. Zápasů zase tolik nebylo, ale všichni hráči, které jsme podepsali, v nich vypadali slušně,“ hodnotil Straka.

Na posledním turnaji v Německu minulý víkend scházel kanadský bek MacPherson, ale z logických důvodů. Narodil se mu potomek. „Nechali jsme ho s rodinou doma, ale v předchozím duelu s Karlovými Vary vypadal skvěle.“

Dylan MacPherson a Carter Robertson na tréninku Plzně.

Zatímco obranné řady prošly výraznější obměnou, útok doznal jen minimálních změn. K týmu se připojili Titlbach, Kanaďan Katic a v závěru přípravy také mladý Žemlička. Přes léto vedení usilovně hledalo především produktivního útočníka. „My jsme pochopitelně chtěli nějakého střelce, jenže toho jsme nesehnali nebo nebyl v tu dobu k mání. Malinko jsme omladili, ale kluci, kteří přišli, nevypadají vůbec špatně. Zároveň jsme se snažili posílit defenzivu, protože odzadu se všechno odvíjí. Doufám, že budeme pro soupeře nepříjemní. Navíc máme skvělé gólmany,“ připomněl Straka dvojici Malík – Růžička.

Plzeň ovšem musí řešit také komplikaci v realizačním týmu. Hlavní trenér Josef Jandač se kvůli zdravotním problémům zatím nemůže postavit na střídačku. Přesto zůstává s mužstvem v každodenním kontaktu a jeho absence nijak zásadně do fungování týmu nezasahuje. „Určitá komplikace to samozřejmě je, ale Pepa tady víceméně celou dobu byl, jenom nechodil na led. Po prvním zranění s achilovkou se mu to bohužel stalo znovu. Na zápasech bude přítomný, pochopitelně nemůže stát na lavičce, ale koukne se z hlediště. Bude s kluky i v šatně, takže já myslím, že to je v pohodě,“ popisoval bývalý skvělý útočník, olympijský vítěz z Nagana.

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Střídačku tak prozatím budou dirigovat asistenti Jiří Veber s Václavem Pletkou. „S Pepou všechno konzultují, každý má svoji roli. Jirka se zaměřuje na beky, Venca má zase na starosti speciální týmy,“ hlásil Straka s tím, že Jandačův návrat očekává zřejmě v listopadu. „Můžu se mýlit, ale vždycky ta druhá operace je trošku složitější. A taky věřím, že už si bude dávat větší pozor, aby se něco podobného nestalo,“ pousmál se.

Kromě extraligy čeká Plzeň po sedmi letech Liga mistrů, kde hned na úvod narazí na jednoho z nejsilnějších soupeřů ve skupině.

Místopředseda představenstva plzeňského klubu Martin Straka
Asistent plzeňského trenéra Jiří Veber, hokejista Jakub Jeřábek, Petr Novotný a Zdeněk Sváta za Škoda Group, místopředseda představenstva klubu Martin Straka a předseda představenstva Jan Šmucler
Plzeňský hokejista Jakub Jeřábek na tiskové konferenci
Asistent plzeňského trenéra Jiří Veber na tiskové konferenci
23 fotografií

„Vážíme si toho, že můžeme tuhle soutěž zase hrát. Bude to hodně těžké, náročné cestování, kluci toho budou mít dost, ale já doufám, že Ligu mistrů i domácí soutěž zvládneme. Uvidíme, jak to půjde. Chceme vyhrát každý zápas, ale připouštím, že nejdůležitější je extraliga. Abychom se tam nedostali do nějakých potíží,“ upozornil Straka.

Cíl pro nejvyšší soutěž je stejný jako loni, kdy Škoda nakonec skončila po základní části druhá a ve čtvrtfinále svedla sedmizápasovou sérii se Spartou. „Loni jsem říkal, že bych byl rád, abychom se pohybovali kolem osmého místa. A když vyjde první čtyřka, bude to skvělé. Na tom se nic nemění.“

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Konkurence bude velká. Do extraligy se vrátili čeští reprezentanti, kteří posílili hlavně movitější kluby. „Tyhle mančafty do toho šlapou každou sezonu, moc se nezměnilo. Vždycky půjdou po velkých jménech. My se budeme snažit, aby nám naši kluci, které máme ve světě, neutekli při návratu jinam. Mluvím hlavně o Kubaldovi (Kubalíkovi) a Kovym (Kovářovi), takže ty si chceme hlídat a uvidíme, na co to bude stačit,“ nastínil Straka.

Plzeň dlouhodobě řeší i odchody mladých hráčů do zámořských juniorských soutěží. Ani v tomto směru ale klub podle Straky nemá příliš možností, jak jejich rozhodnutí ovlivnit. „Někteří tu šanci mohli dostat, ale třeba nechtějí čekat nebo o ni zabojovat a vydají se touto cestou. Dostanou nabídku, jdou a my to musíme respektovat. Je to čistě na nich. My pak jen doufáme, že až půjdou někdy zpátky, tak se vrátí k nám. To je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat,“ reagoval.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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