Plzeňský útočník Kodýtek: Víme, že jsme trenérům jsme nepomohli

„Zaskočilo mě to. Nečekal jsem, že přijde něco takového. A myslím, že to tak měl celý tým,“ přiznal čtyřiadvacetiletý plzeňský útočník Petr Kodýtek.

Dobře ví, že shazovat vinu na trenérskou dvojici Václav Baďouček a Miloš Říha by bylo hodně laciné. „Trenérům jsme moc nepomohli. Na ledě jsme my, ne oni. Myslím, že se to celé špatně sešlo, ať už z naší, tak z jejich strany. Už bych o tom nechtěl moc mluvit. Nechci se vracet zpátky, koukám dopředu a důležité je, co bude,“ reagoval centr.

Od pondělí vede tým nový hlavní kouč Petr Kořínek, který v uplynulé sezoně dovedl dorost Škody k titulu. Společně s Františkem Bombicem, kterého má také u dospělého A-týmu v pozici asistenta.

„Cítím z trenérů dobrou energii. Myslím si, že do kabiny přinesou nový vítr. Někomu to může dát větší motivaci se předvést a já věřím, že už to bude jenom lepší. Petr Kořínek je jedna z velkých ikon klubu, má přirozený respekt. To je dobře. Tým za ním půjde. Mě osobně trénoval v osmé třídě a věřím, že i teď to bude fungovat,“ řekl Kodýtek.

Výčet toho, co všechno bylo v úvodních dvou kolech špatně, vydá na poměrně dlouhý seznam. „Asi všechno,“ hlesl útočník, který v Plzni načíná sedmou sezonu. „Přišlo mi, že jsme měli problém od obranného po útočné pásmo. Chyběla střelba, byli jsme vzadu bojácní. Chybělo nám sebevědomí a s tím je těžké cokoliv vymýšlet. Nedostali jsme se do žádného soustavného tlaku v útočném pásmu. Potřebujeme soupeře zatlačit na dvě tři minuty v útoku, bez toho je to strašně těžké. Začíná to ale odzadu. Když jste pevní v obraně, tak se vám potom daří i v ofenzivě. To v naší hře zatím není. Doufám, že trenéři tomu dají nový řád a systém.“

Jenže premiéru má Kořínek hodně složitou. Dnes v 17.30 hodin nastoupí Škoda doma proti Pardubicím. S nimi dorazí i Peter Čerešňák, ještě na jaře klíčový obránce Plzně, kde strávil šest sezon. A hned v neděli míří Západočeši na Spartu...

„Bude to moc těžké. Když se podívám, jaké hráče mají na soupiskách, je to až neskutečné... Ale o to je to větší výzva pro nás. Kdybychom je porazili a nabrali body, tak nám to dodá sebevědomí,“ hecoval Kodýtek.