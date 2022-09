Byli jsme přemotivovaní, přiznal po třetí porážce plzeňský Hrabík

„Noví trenéři se nás snaží motivovat, aby střídačka žila. Jsme mladý tým, chceme hrát bruslivý hokej. Ale z naší strany tam byla lehká přemotivovanost, asi i nervozita,“ shrnul porážku 1:4 s Pardubicemi Kryštof Hrabík, jediný střelec Škody.

První třetina se týmu nepovedla. Západočeši sice inkasovali jen jednou, když z brejku šťastně skóroval Zohorna, jenže domácí během úvodní dvacetiminutovky vyprodukovali pouze jedinou střelu na pardubického gólmana Willa.

Pověstný fén v kabině se nabízel. „Bylo třeba si něco vysvětlit. Před utkáním jsme si řekli, jak chceme odehrát první třetinu. Moc jsme to ale nedodržovali, proto hlasitější slova padla,“ připustil Hrabík.

Jenže Dynamo i ve druhé části ukázalo sílu a náskok navýšilo na 3:0.

Až pak hosté trošku polevili a Plzeň předvedla ve třetí třetině nejlepší pasáž v utkání. „Věřím, že jsme na dobré cestě. Musíme příště pokračovat tak, jako jsme odehráli posledních deset minut,“ burcoval Hrabík.

Martin Straka na plzeňské lavičce.

Tečí Rekonenovy střely snížil v přesilovce na 1:3, tým se dál tlačil do branky, střel přibývalo a kontaktní gól byl blízko. Ale Willa zachránila horní tyč a při power play zkušený Zohorna dokonal hattrick.

„Ale když tohle dokážeme přenést do nedělního utkání na Spartě, bude to dobré. Po vstřelené brance jsme se zvedli, to jsme potřebovali. A jestli si ještě něco přenést do dalšího zápasu, tak přesilové hry,“ řekl 22letý Hrabík.

V neděli Sparta, v úterý derby s Karlovými Vary. To jsou nejbližší šance Plzně získat první body.