Plzeňský Kantner před pohárovým semifinále: Máme Třinci co vracet

Máte tu sérii ještě v hlavě?

Já na ni myslím a měli bychom to tak pojmout. Jasně, je to pořád jen letní pohár, ale má svou prestiž. A je lepší jít do finále, kde by nás čekaly další dva kvalitní zápasy.

Generali Česká Cup Semifinále Úterý 1. září 17.30 hodin

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec Středa 9. září 18.10 hodin

Třinec - Škoda Plzeň

Třinec výrazně posiluje, extraligu by měl začít i se zámořskými akvizicemi Zadinou či Kořenářem. Je to pro vás velká výzva?

Tyhle zápasy nás zase posunou. Třinec má skvělé hráče, mohl by postavit dva stejně dobré týmy. Bude to náročné, ale pro nás jen dobře. Připraví nás to na extraligu, ke které všichni směřujeme. Cesta na Moravu bude sice dlouhá, ale oni to mají stejné. Tu sérii chceme zvládnout.

Je náročné hrát turnaj a zároveň být pořád v tvrdé přípravě?

V tom horku je to náročné, ale má to smysl, pořád je přípravné období a to nejdůležitější teprve přijde. Není to nic, co se nedá zvládnout.

Ve středu v Litvínově jste se vrátil do první řady a hned skóroval. Pomohlo to sebevědomí?

Asi ano. Každý chce mít svoji pozici danou a v první lajně se cítím dobře. Ale vím, že kvalitu musím ukázat i jinde a pomoci týmu.