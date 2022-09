Jediný gól a porážka na úvod. Byli jsme ustrašení, říká plzeňský Sedlák

Svoboda: Musím tým víc podržet. První gól jde za mnou Mnohými byl vnímán jako hrdina večera, který dlouho držel naděje Plzně na zisk bodů. Hokejový gólman Miroslav Svoboda předvedl čtyřiatřicet zákroků, jenže inkasoval dva poměrně smolné góly. Přesto po porážce 1:2 s Olomoucí káral jen sám sebe. „Je to moje chyba. Nemůžu tam takhle jít,“ litoval situace před vyrovnávacím gólem na 1:1 ve druhé třetině sedmadvacetiletý Svoboda. Šlo o nečekaný odraz od zadního plexiskla. S tím jste přece nemohl nic dělat, jel jste pro puk.

Je to moje chyba, nemůžu tam takhle jít. Mantinely jsou tu nové a mají výztuže, jako tomu bylo dřív. Myslím, že takových gólů bude padat letos víc. Na tréninku jsme tyhle vysoké puky nezkoušeli, ani v přípravě se nic podobného nestalo. Cítil jsem se dobře, ale tenhle moment nepomohl mně ani našemu mladému týmu. Znamená to, že gólmani budou za branku vyjíždět méně?

Musím to příště správně vyhodnotit. Za stavu 1:0 to bylo zbytečné. Vysoký, nebezpečný puk. Zvlášť, když máme tak mladý tým. Zkušení kluci by mě možná podrželi, ale teď hráče musím podržet hlavně já. Nesmím moc vymýšlet. Jak vám je po takové porážce hned na úvod soutěže?

Extraliga bude zase o něco lepší než loni, to je jasné. Zápasy budou náročnější. Porážka mě mrzí. Měli jsme tolik přesilovek a žádnou nevyužili. Ale nechci být přehnaně negativní, zápasy jdou rychle po sobě. Musíme pracovat každý den, samo nám to do klína nespadne. Neměla Olomouc až moc šancí?

Myslím, že tam nebylo tolik nebezpečných situací. Co do vzrůstu a fyzické síly máme lepší obranu než loni. Olomouc má vždycky hodně střel, ale do gólových dorážek je naši obránci nepouštěli. I vítězný gól Mory byl pro vás smolný. Co se stalo?

Věřil jsem, že druhou branku už nedostaneme. Káňa dobržďoval, já k němu vyrazil kotouč. Měl bych takové nahození vyrážet do rohu. Pro mě to bylo složité, pro něj dobrý gól. Určitě to takhle trénují. V neděli jedete do Vítkovic, kde jste působil. Jaké to bude?

Pár lístků potřebovat budu, mám tam dost známých. A těším se. Mají výborný tým a ambice, trenér Holaň má vždy ty nejvyšší. Jedeme tam už v sobotu, musíme udělat dobrý trénink a vyhrát. Zabojovat tam, jako by to pro nás byl poslední zápas sezony.