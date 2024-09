Simon v Plzni: Chci hrát svůj nejlepší hokej, tým je parádně namixovaný

Útočník Dominik Simon uspěl na zkoušce v hokejové Plzni a v týdnu podepsal s klubem roční smlouvu. Do západočeského klubu se vrací po devíti letech, během nichž působil i v NHL. V dresu Pittsburghu, Calgary a Anaheimu odehrál 268 utkání. Před dvěma lety se vrátil do extraligy, nastupoval za Spartu a loni za České Budějovice. „Budu se snažit zkušenosti využít na ledě a možná i v kabině. Přenést to, co jsem během těch let nasbíral v jiných klubech,“ říká.