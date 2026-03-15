Užívám si každou vteřinu, říká plzeňský Lalancette a vyhlíží play off: Vše bude těžší

„Když to klub oznámil na kostce nad ledem, bylo to hezké, pro mě moc pěkný moment. Ale hlavně jsme potřebovali vyhrát, abychom si pojistili druhé místo po základní části. To byla pro mě asi ta největší motivace,“ líčí s odstupem pár dnů jednatřicetiletý Lalancette.
Rodák z kanadského Robervalu přišel do Plzně v létě 2024 z Hradce Králové a okamžitě převzal roli elitního centra týmu. S parťákem z prvního útoku Adamem Měchurou ovládli klubové statistiky a po sedmi letech protáhli Plzeň do čtvrtfinále play off. To Škoda rozehraje příští středu na domácím ledě.
Hodně vám šlo o udržení druhé příčky a co nejvýhodnější pozici pro play off?
Trenér nám to sice před posledním utkáním nijak nezdůrazňoval, ale dobře jsme věděli, co je ve hře. A šli jsme si za vítězstvím. Všichni jsme v tom zápase odevzdali maximum, mně se povedlo dát dva góly, jsem rád, že jsem týmu pomohl.
V Plzni přidáte další dvě sezony. Co vás přesvědčilo?
Cítím se tu opravdu dobře. Líbí se mi město, je tu výborná parta, zázemí klubu, celá organizace funguje skvěle. Nebylo to těžké rozhodování. Chtěl jsem zůstat ještě dva roky a užívám si tu každou vteřinu.
Oslavili jste trochu druhé místo, které Plzni po sedmi letech zajistilo čtvrtfinále?
Ano, bylo to dobré. (úsměv) Ale oslavovali jsme jeden večer, jednu noc, dostali volný víkend a pak se zase vrátili do práce. Teď už se připravujeme na tu nejdůležitější část sezony.
V minulé sezoně Plzeň v jedné chvíli padla až na dno tabulky, nakonec jste vypadli v předkole, sezona nebyla příliš povedená. Co se od té doby změnilo?
Před minulou sezonou nastalo hodně změn. Přišli noví kluci, nový trenér, učili jsme se nový systém. V této sezóně už to všichni tlačíme stejným směrem, tým si sedl a cítíme se víc v pohodě. První rok je to vždycky složitější, ale teď jsme si na sebe zvykli.
Herní systém, který razí kouč Josef Jandač, vám sedí? S 31 kanadskými body jste společně s Adamem Měchurou nejproduktivnější hráč týmu.
Jo, pro mě je to dobré. Je to podobný systém, který jsem hrál předtím i v Hradci Králové, takže pro mě to byl docela snadný přechod. A především mám vedle sebe už od loňska Měchyho (Měchuru). Je to velký chlap a skvělý hráč, který umí střílet góly. Pro mě je to pak všechno jednodušší.
S Hradcem Králové jste si před třemi lety zahrál finále extraligy. Je to zkušenost, kterou se nyní snažíte předávat v kabině spoluhráčům, kteří nic takového nezažili?
Souhlasím, že je to velká zkušenost, a já se snažím klukům něco předat. Uvidíme, co se stane. Ale k tomu, abyste byli v play off úspěšní, vede více faktorů. Já se budu snažit přenést do týmu to nejlepší, co jsem si z toho finále vzal.
31
bodů nasbíral Lalancette v základní části, připsal si 8 gólů a 23 nahrávek.
109
Pozice ve čtvrtém kole draftu. Získalo jej San José, NHL si ale nikdy nezahrál.
2
roky přidá v Plzni, kam přišel v létě 2024. Předtím hrál tři roky v Hradci Králové.
Je třeba přepnout na ledě ještě do vyššího módu?
Musíme být připravení, že vše bude daleko těžší než v základní části. Pořád je to hokej, ale ty zápasy budou intenzivnější, fyzičtější. Takže se musíme držet lépe na puku, dávat si pozor kolem modrých čar na ztráty kotouče a také víc střílet, protože každá střela je šance na gól.
Řešili jste po základní části možné soupeře pro čtvrtfinále?
Jestli Sparta, Kometa, Vítkovice něbo někdo jiný... Pro mě to nebylo vůbec důležité. Nezáleží na tom. Pokud chceme uspět, tak musíme kohokoliv čtyřikrát porazit.
Těšíte se, až to začne?
Jasně, vždyť je to nejzajímavější část sezony. Měsíce tvrdě pracujete na tom, abyste se dostali do play off a pokusili se něco vyhrát. Teď konečně nastal ten čas. Ještě máme pár dnů na přípravu, ale už jsme všichni natěšení a nachystaní jít do toho naplno.
Přítelkyni máte v Kanadě. Nepřiletí vám fandit?
Bohužel ne, kéž by tu byla se mnou. Kvůli vízům tady může být jen krátký čas v roce, letos se nám to povedlo kolem Vánoc. Momentálně je doma v Kanadě a bude fandit na dálku.
Prožívali jste spolu na dálku také finále olympijského turnaje mezi Kanadou a USA?
Myslím, že to byl pro všechny fanoušky skvělý zápas, úžasná hra. Je škoda, že jsme prohráli v prodloužení, myslím, že jsme celou dobu byli lepší. Ale je to prostě součást hry. Samozřejmě bych si ovšem daleko víc přál vítězství Kanady.
Díky druhému místu si Plzeň zajistila také účast v dalším ročníku Ligy mistrů. Je to pro vás další motivace?
Ligu mistrů jsem si už zahrál s Hradcem a je to opravdu dobrá zkušenost. Hrajete proti zahraničním týmům z jiných lig, poznáte jiné styly, jiné země. Trochu to komplikuje cestování, už tak nabitý zápasový program je ještě nahuštěnější. Ale ta zkušenost utkat se s nejlepšími evropskými celky za to stojí.