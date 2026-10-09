Nedobytná tvrz. Plzeň je doma stále neporažená, Kanaďan zářil: Měl jsem štěstí

„Pokračovali jsme ve své hře po celý zápas, drželi se toho, co jsme měli. Body jsou samozřejmě skvělé, já doufám, že mi to tam bude dál padat, ale vítězství je ještě důležitější,“ dodal Robertson.
Zatímco na venkovních kluzištích se Plzni příliš nedaří, tak na domácím ledě vyhrála i potřetí v sezoně. Ve čtvrteční předehrávce 9. extraligového kola zlomili houževnatého soupeře dvěma přesnými zásahy na konci prostřední třetiny.
|
Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino
„Kluci od prvního do posledního hráče nechali na ledě všechno a podržel nás také výkon gólmana. Zlomovým momentem byl závěr druhé třetiny, kdy jsme odskočili na 3:1,“ hodnotil duel domácí kouč Václav Pletka.
Indiáni vstupovali do souboje s Jihočechy s cílem odčinit dvě předchozí porážky v Pardubicích a Karlových Varech. Vzpruhou pak pro ně byl parádní obrat úterního duelu Ligy mistrů se švédským Skellefteå.
„Určitě to klukům trochu pomohlo. Program je nahuštěný, hraje se obden a pro psychiku týmu bylo důležité, že jsme dokázali otočit předchozí zápas ze stavu 0:2. Teď jsme na to navázali a zvládli utkání za tři body, za což jsme strašně rádi, protože to bylo opravdu vybojované vítězství,“ dodal Pletka.
Po bezgólové úvodní části otevřel skóre na začátku 23. minuty domácí obránce Robertson, jenž si našel mezi kruhy odražený kotouč a zamířil přesně k tyči. Odpověď hostů přišla záhy, jenže jejich trefu po trenérské výzvě Plzně zhatil těsný ofsajd.
Vyrovnání se Motor dočkal až při přesilové hře domácích. Nepřesnou rozehrávku ve středním pásmu potrestal zkušeně Ordoš a poprvé překonal Malíka. Indiáni však pokračovali v početní výhodě, krátce po jejím konci zužitkovali tlak a Ville Petman je poslal znovu do vedení.
Diváci, kteří vyrazili předčasně na přestávkové občerstvení, propásli druhý zásah Robertsona v utkání. S chutí hrající kanadský bek udeřil v další přesilovce necelé tři vteřiny před sirénou a získal domácím do posledního dějství dvougólový náskok.
„Lala (Christophe Lalancette) mi řekl, kam se mám postavit. Dokáže hráče dobře rozmístit, navíc výborně vyhrál vhazování a já už jsem potom jen musel dostat puk do branky. Měl jsem i trochu štěstí,“ přiznal Robertson.
Motor ještě zkoušel zdramatizovat průběh, ale gólman Malík jistými zákroky držel svůj tým. Tečku za utkáním udělal útočník Schleiss, který při power play hostů uklidil počtvrté puk do jejich brány.
Energie míří pod Ještěd a chystá School Game
Na ledě Liberce hájí v pátek hokejisté Karlových Varů třetí příčku tabulky, duel 9. kola extraligy startuje pod Ještědem v 18 hodin. Zároveň už se Energie pomalu chystá na další ročník School Game. V pátek 20. listopadu od 12 hodin se Mattoni Arena znovu zaplní dětmi z mateřských, základních a středních škol Karlovarského kraje, aby zhlédli extraligový souboj s Vítkovicemi. A součástí programu mohou být i malí fanoušci.
„Chceme dát dětem ještě větší možnost ovlivnit, jak bude speciální den vypadat. Otevíráme přihlášky mladých moderátorů, sbíráme hudební tipy do zápasového playlistu a spouštíme soutěž o návrh speciálního dresu,“ láká klubový web. Na něm a dalších sociálních sítích najdete všechny informace.