Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Nedobytná tvrz. Plzeň je doma stále neporažená, Kanaďan zářil: Měl jsem štěstí

Petr Pánek
  8:54
Plzeňský Danny Katic si dělá prostor před brankou Budějovic, brání ho Pavel...

Plzeňský Danny Katic si dělá prostor před brankou Budějovic, brání ho Pavel Pýcha. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeňský trenér Jiří Veber.
Plzeňský Ville Petman se otáčí za pukem.
Budějovický brankář Jan Strmeň sleduje přes skrumáž hrášů puk.
Plzeňský útočník Jakub Lev slaví s Lukášem Strnadem rozhodující gól na 3:2 v...
27 fotografií
Byl jednoznačným hrdinou extraligového zápasu s Českými Budějovicemi (4:1). Šestadvacetiletý hokejový obránce Carter Robertson ve svém nejpovedenějším duelu v plzeňském dresu zaznamenal dvě branky i gólovou asistenci a výrazně se podílel na třetí domácí výhře. „Prostě jsem se snažil být tam, kde mám, a využít šanci,“ prohodil po utkání dvougólový střelec.

„Pokračovali jsme ve své hře po celý zápas, drželi se toho, co jsme měli. Body jsou samozřejmě skvělé, já doufám, že mi to tam bude dál padat, ale vítězství je ještě důležitější,“ dodal Robertson.

Zatímco na venkovních kluzištích se Plzni příliš nedaří, tak na domácím ledě vyhrála i potřetí v sezoně. Ve čtvrteční předehrávce 9. extraligového kola zlomili houževnatého soupeře dvěma přesnými zásahy na konci prostřední třetiny.

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

„Kluci od prvního do posledního hráče nechali na ledě všechno a podržel nás také výkon gólmana. Zlomovým momentem byl závěr druhé třetiny, kdy jsme odskočili na 3:1,“ hodnotil duel domácí kouč Václav Pletka.

Indiáni vstupovali do souboje s Jihočechy s cílem odčinit dvě předchozí porážky v Pardubicích a Karlových Varech. Vzpruhou pak pro ně byl parádní obrat úterního duelu Ligy mistrů se švédským Skellefteå.

„Určitě to klukům trochu pomohlo. Program je nahuštěný, hraje se obden a pro psychiku týmu bylo důležité, že jsme dokázali otočit předchozí zápas ze stavu 0:2. Teď jsme na to navázali a zvládli utkání za tři body, za což jsme strašně rádi, protože to bylo opravdu vybojované vítězství,“ dodal Pletka.

Budějovický brankář Jan Strmeň sleduje přes skrumáž hrášů puk.

Po bezgólové úvodní části otevřel skóre na začátku 23. minuty domácí obránce Robertson, jenž si našel mezi kruhy odražený kotouč a zamířil přesně k tyči. Odpověď hostů přišla záhy, jenže jejich trefu po trenérské výzvě Plzně zhatil těsný ofsajd.

Vyrovnání se Motor dočkal až při přesilové hře domácích. Nepřesnou rozehrávku ve středním pásmu potrestal zkušeně Ordoš a poprvé překonal Malíka. Indiáni však pokračovali v početní výhodě, krátce po jejím konci zužitkovali tlak a Ville Petman je poslal znovu do vedení.

Diváci, kteří vyrazili předčasně na přestávkové občerstvení, propásli druhý zásah Robertsona v utkání. S chutí hrající kanadský bek udeřil v další přesilovce necelé tři vteřiny před sirénou a získal domácím do posledního dějství dvougólový náskok.

Plzeňský Ville Petman se otáčí za pukem.

„Lala (Christophe Lalancette) mi řekl, kam se mám postavit. Dokáže hráče dobře rozmístit, navíc výborně vyhrál vhazování a já už jsem potom jen musel dostat puk do branky. Měl jsem i trochu štěstí,“ přiznal Robertson.

Motor ještě zkoušel zdramatizovat průběh, ale gólman Malík jistými zákroky držel svůj tým. Tečku za utkáním udělal útočník Schleiss, který při power play hostů uklidil počtvrté puk do jejich brány.

Energie míří pod Ještěd a chystá School Game

Na ledě Liberce hájí v pátek hokejisté Karlových Varů třetí příčku tabulky, duel 9. kola extraligy startuje pod Ještědem v 18 hodin. Zároveň už se Energie pomalu chystá na další ročník School Game. V pátek 20. listopadu od 12 hodin se Mattoni Arena znovu zaplní dětmi z mateřských, základních a středních škol Karlovarského kraje, aby zhlédli extraligový souboj s Vítkovicemi. A součástí programu mohou být i malí fanoušci.

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Transparenty.

„Chceme dát dětem ještě větší možnost ovlivnit, jak bude speciální den vypadat. Otevíráme přihlášky mladých moderátorů, sbíráme hudební tipy do zápasového playlistu a spouštíme soutěž o návrh speciálního dresu,“ láká klubový web. Na něm a dalších sociálních sítích najdete všechny informace.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
7. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
8. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
10. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
11. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Au, p..o! Sudí si ve Vítkovicích ulevil po zásahu pukem, slyšela ho celá aréna

Hlavní rozhodčí Filip Vrba.

Zatímco se na ledě kroutil v bolestech, celá hala se rozesmála. Hlavní rozhodčí Filip Vrba schytal během extraligového utkání mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary (0:3) nepříjemnou ránu pukem. Zanadával...

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

Slovan slibuje: Budeme mít rozpočet jako Sparta a Třinec. Ale co s hráči z KHL?

Premium
Generální ředitel Slovanu Bratislava Lukáš Havlíček.

Je absolutně přesvědčený, že pokud česká extraliga přijme hokejový Slovan Bratislava, profitovat z toho budou všichni. Jak? To generální manažer klubu Lukáš Havlíček vysvětluje pro iDNES Premium.

Zastaví rekordní Třinec? Extra motivace, ale vyhrát chceme pokaždé, zní z Hradce

Hráči Hradce slaví drtivý nástup v utkání se Spartou.

Bude to výzva, kterou v posledních kolech zažívá každý extraligový tým, jenž na tohoto soupeře narazí. Hokejisté hradeckého Mountfieldu se v pátek vpodvečer pokusí jako první v této sezoně obrat o...

9. října 2026  9:53

Nedobytná tvrz. Plzeň je doma stále neporažená, Kanaďan zářil: Měl jsem štěstí

Plzeňský Danny Katic si dělá prostor před brankou Budějovic, brání ho Pavel...

Byl jednoznačným hrdinou extraligového zápasu s Českými Budějovicemi (4:1). Šestadvacetiletý hokejový obránce Carter Robertson ve svém nejpovedenějším duelu v plzeňském dresu zaznamenal dvě branky i...

9. října 2026  8:54

Pastrňák umlčel kritiku čtyřmi zápisy, bodovali i Zacha s Klapkou

David Pastrňák z Bostonu slaví trefu proti Utahu.

Po dvou porážkách a oprávněné kritice hokejisté Bostonu v NHL zabrali. Ve čtvrtek na domácím ledě roznesli 6:1 Utah a kapitán týmu David Pastrňák se na tom podílel hned čtyřmi body za dva góly a...

9. října 2026  6:48,  aktualizováno  8:08

Další porážka, Spartě nestačilo ani 47 střel. Šťastní nejsme, ani za bod, líčí Augusta

Hráči Komety se radují ze vstřeleného gólu proti Spartě.

Výkony hokejistů Sparty mají v aktuální sezoně stále od ideálu tuze daleko. Herní pohoda jim zatím není vlastní, výrazné zlepšení nepřinesl ani tradiční duel proti Kometě, z něhož však vyválčili...

8. října 2026  22:16

Litoměřice v první lize zdolaly béčko Pardubic, v tabulce jsou těsně za ním

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga....

Tábor v dohrávce 10. kola první hokejové ligy zvítězil v Chomutově 3:2 v prodloužení a dostal se díky lepšímu skóre před béčko Pardubic. To na domácím ledě podlehlo Litoměřicím 3:6. O výsledku...

7. října 2026  21:40,  aktualizováno  8. 10. 21:59

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

8. října 2026  17:15,  aktualizováno  21:43

Varlamov vyměnil klouby a zase chytá. Návrat komplikuje situaci Vaněčka

Semjon Varlamov v brance New York Islanders v utkání proti Rangers.

Trvalo to přesně 676 dní. Po téměř dvouleté pauze a náhradě obou kolenních kloubů se Semjon Varlamov opět postavil do branky NHL. V dresu New York Islanders sice porážce 2:5 od městského rivala z...

8. října 2026  19:18

Rozšíří se MS na 24 týmů? A co s Ruskem... Bříza o tlaku na velmoci i novém šéfovi

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.

Mohl se stát nejmocnějším mužem světového hokeje, paradoxně ale pro Petra Břízu nehlasoval evropský politický spojenec – Švédsko. A tak se hokejová veřejnost už týden ptá: řítí se Mezinárodní...

8. října 2026  17:41

Liberečtí hokejisté jdou nahoru. Kluci si začínají věřit, těší kouče Kudrnu

Hokejový trenér Liberce Jiří Kudrna na střídačce v zápase s Frölundou.

Tři zápasy, tři vítězství. A pokaždé v trochu jiných kulisách. Nejprve Bílí Tygři doma v extralize porazili Olomouc 2:0, potom uspěli 5:3 v Mladé Boleslavi a v úterý večer přidali dosud nejcennější...

8. října 2026  10:54

Edmonton vyhnal Dostála z brány, Colorado přišlo o neporazitelnost

Lukáš Dostál (1) v bráně Anaheim Ducks

Ve středečním programu přišla NHL o poslední dva neporažené celky nové sezony. Anaheim nestačil 2:5 na Edmonton, který pěti góly ve druhé třetině vyhnal brankáře Lukáše Dostála na střídačku. O nulu v...

8. října 2026  6:45,  aktualizováno  7:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice předvedly v Lize mistrů obrat v Bordeaux a slaví postup do play off

Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary.

Pardubice zvládly páté kolo hokejové Ligy mistrů vítězně. Ve francouzském Bordeaux sice ztrácely dva góly, ve druhé a především třetí třetině však vývoj pěti trefami otočily a po výsledku 5:2 si...

7. října 2026  19:45,  aktualizováno 

Další krok pro Draveckého. V NHL podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Islanders

Vladimír Dravecký pálí na branku Devils při svém debutu v dresu New York...

Osmnáctiletý český hokejista Vladimír Dravecký podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub, který si juniorského reprezentačního obránce vybral v pátém kole letošního draftu NHL,...

7. října 2026  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.