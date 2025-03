Dvě tyčky, na gól Lev stále čeká. Asi jsem někomu nahoře něco udělal, nechápe

„Zrovna za mnou přišli kluci, že něco takového ještě nezažili. Ale to já také ne, většinou jsem dal v sezoně aspoň dvanáct, patnáct gólů. Tyček mám letos asi patnáct, jen dneska dvě. Asi jsem někomu nahoře něco udělal,“ ulevil si čtyřiatřicetiletý Lev po výhře nad Motorem 2:1 v prodloužení.

Škodu ještě udržela ve hře o to, aby předkolo play off začala doma, rozhodne úterní duel v Olomouci.

Pořád na to myslíte?

V týmu to nemůžu dát znát. Mám nějakou roli, snažím se odvádět práci na opačné straně hřiště. Zaklepu, oslabení nám fungují. Ale se.. mě to hodně, to je jasné. Snažím se zakončení pořád pilovat, pracuji na detailech. Věřím, že se blížím a že to v předkole přijde. Nenasypu tam určitě deset gólů, ale snad i střelecky týmu pomůžu.

Na brankáře Motoru jste vyslali čtyřicet střel, ale znovu výhru zachraňovali až v závěru.

Ani jsem nevěděl, že jich bylo tolik. Zase to bylo trápení, srovnali jsme při power play, v prodloužení rozhodli. Důležité je, že šance máme a hra je dobrá. Všichni věříme, že v nejdůležitější fázi sezony se to k nám přikloní.

Ceníte si toho, že jste dokázali zápas opět otočit?

Týmu to dodá sebevědomí, ukázal se znovu jeho charakter. Víme, že můžeme každého porazit a překlopit to na naši stranu.

Je důležité, že vám vzhledem k té slabé produktivitě funguje defenziva?

Je to hodně podpořené tím, že oba gólmani nám chytají. Jsou jistí, nedostávají hloupé góly. Když pak brankář vytáhne dva důležité zákroky, dodá to celému týmu klid.

Plzeňský Jakub Lev bojuje o puk s hráči Českých Budějovic.

Soupeř do předkola se rýsuje z několika variant. Mladá Boleslav, České Budějovice, vlastně i Třinec. Přemýšlíte nad tím?

Nepřemýšlím. Dva zápasy zpátky jsme ještě pořád bojovali o to, abychom vůbec hráli předkolo. Teď máme klid, v úterý nepojedeme do Olomouce se staženým zadkem, že něco musíme uhrát. Ale hrajeme ještě o to, abychom předkolo začínali doma, určitě to odehrajeme naplno, v tempu. Nejde si říci, že se na to vykašleme a přepneme hlavy až potom. Tak to nefunguje. A hlavně chceme přes předkolo přejít, čtvrtfinále se v Plzni nehrálo od roku 2019. Takže i kdyby přijela Sparta, budeme ji chtít vyřadit.

Od října jste měli nahnáno, doháněli v tabulce velkou ztrátu. Kdy přišel zlom?

Vedení se trefilo skvěle do hráčů, kteří přišli v průběhu sezony. Hrají super. Měchura, Nenonen i Elson. A hlavně jsou to kluci, kteří mají skvělý charakter. Měli i jiné možnosti, ale zvolili si jít do týmu, kterému se nedařilo. A my je rychle přijali. Cítí se tu dobře, jsou spokojení. To byla ta hlavní změna.

Jaký to bude v úterý v Olomouci vůbec zápas? Po porážce v Karlových Varech už má soupeř jistotu baráže.

Ale nebudou se určitě chtít doma rozloučit nepovedeným zápasem. Mají dobré fanoušky, minule jim přišel plný dům. Budou to chtít odmakat. Nebude to nic lehkého, bylo by hloupé si myslet, že vyhrajeme 5:0 a pojedeme domů.

Zápas jste odehráli ve speciálních dresech jako připomínku osvobození Plzně v květnu 1945 americkou armádou. Líbí se vám?

Jsou nádherné. Ale musím přiznat, že na ledě se mi to trošku pletlo. Viděl jsem naproti bílý dres, naše barvy, také jsem jednou nahrál omylem přímo protihráči. Ale líbí se mi moc.