Plzeň přivezla z Boleslavi body. A už se chystá na Olomouc

A protože vedoucí Liberec nechal všechny body v Olomouci, stáhli indiáni ztrátu na první místo na pouhé dva body. Navíc už teď mají jistotu čtvrtfinále play off. „Já tabulku moc neřeším. Snažíme se uhrát co nejvíc bodů a uvidíme, co z toho bude na konci základní části,“ prohlásil mladý forvard Jakub Pour.

V pátek začala Boleslav aktivněji, Plzeňští sice ustáli první přesilovku, ale po osmi minutách poslal domácí do vedení Zohorna. Další šance však zůstaly nevyužity a tak přišel trest. Škoda sedmnáct vteřin před koncem první třetiny vyrovnala, Kovářovu nahrávku tečoval Kodýtek za záda domácího gólmana Růžičky.

„Ten gól nás nakopl, protože jinak ta první třetina od nás nebyla dobrá. To, že jsme odcházeli do kabin za nerozhodného stavu, pro nás bylo malé vítězství,“ označil Jan Kovář vyrovnávací gól za klíčový moment zápasu.

Pět minut po přestávce hledal Indrák zpoza branky Nedorosta, který sice prohrál souboj s Flynnem, ale britský rodák si srazil puk do vlastní sítě – 1:2. A ještě do druhé přestávky navýšil plzeňské vedení ranou z pravého kruhu kanonýr Gulaš – 1:3.

„Od druhé třetiny už jsme předváděli náš hokej,“ říkal Jakub Pour. Sám pak uzavřel brankový účet zápasu po nezištné přihrávce nejproduktivnějšího hráče extraligy Gulaše – 1:4.

První plzeňský útok opět řádil, Gulaš si připsal gól a asistenci, Kovář měl hned tři nahrávky. „Hrát s Kovim a Gulim je paráda. Užívám si to a snažím se jim vracet, co dávají oni mně,“ pochvaloval si Pour.

„Je to fajn, že nám to tam takhle padá, ale všechno je podpořené týmovým výkonem. Když se vyhrává, jsou víc vidět individuality. Já jsem rád, že pomáháme týmu. Ale máme i dobrou defenzivu a to se bude hodit, až přijdou zápasy, kdy nám to nebude lepit,“ dodal Jan Kovář

Už v neděli hostí plzeňská Škoda v HM Areně od 18 hodin Olomouc, která v pátek porazila lídra tabulky Liberec.