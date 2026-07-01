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Tipsport extraliga 2025/26

Plekanec o angažování Rulíka i kladenské touze: Titul je náš postupný cíl

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  16:27
Čtvrtfinále MS v hokeji USA - Česko. Na snímku hlavní trenér Radim Rulík a...

Čtvrtfinále MS v hokeji USA - Česko. Na snímku hlavní trenér Radim Rulík a asistent Tomáš Plekanec. (23. května 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Rozlučka hokejové legendy...
Adam Rulík, hokejový obránce, posílil Kladno.
Michal Kempný, posila hokejového Kladna.
David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.
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Silný majitel v zádech, hvězdný realizační tým na střídačce, zvučné posily na ledě. Může sportovní ředitel hokejového Kladna a asistent trenéra Tomáš Plekanec říct něco jiného, než… „Nechci tady házet tituly a tím vším kolem, ale jednoznačně je to náš cíl. Ovšem jdeme za ním postupně.“

V rozhovoru pro klubový web rozebíral nástup trenéra mistrů světa z roku 2024 Radima Rulíka, možný comeback někdejšího krále extraligové produktivity Eduardse Tralmakse nebo stav kádru.

O Rulíkovi

„Během mého působení u národního týmu jsme se bavili, jestli si spolupráci nezopakujeme také na Kladně, až nastane čas a přijde vhodná chvíle. Nyní se to sešlo tak, že i Marek Židlický se bude částečně vracet z Ameriky domů a Radim se po doběhnutí smlouvy u národního týmu rozhodl, že by se chtěl vrátit ke každodenní práci. Vyšlo to tedy tak, že i s Ondrou Pavelcem a Markem budou u nás v klubu.

Myslím si, že role budou dost podobné tomu, co jsme měli u nároďáku. Ještě jsme se o tom úplně detailně nebavili, momentálně jsme různě po dovolených. Pro mě je Radim trenér, který má obrovské zkušenosti a úspěchy. Samozřejmě vyhrál mistrovství světa i extraligu. Má za sebou hodně věcí. Pro Kladno jedině plus. Doufejme, že v úspěších bude pokračovat také u Rytířů.“

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O kádru

„Povedlo se nám dohodnout se s kluky, o které jsme měli zájem. Všechny se nám přirozeně nepovedlo přivést, ale to je součást hokejového byznysu. Jsme rádi za hráče, které máme. Každopádně všechno se hraje na ledě, ne na papíře a podle predikcí expertů. Teprve se ukáže, jak jsme posily trefili. Práce na kádru je nekončící. Myslím si, že je na hráčském trhu pořád třeba sledovat, kdo se kde ukáže, kdo má jakou výkonnost. A jak už bývá v Evropě zvykem, musíte taky koukat na sestavu pro další rok. I když už máme tým v podstatě z 99 procent hotový, hráče pořád sledujeme.

Šířka kádru je ohromně důležitá pro konkurenci na jednotlivé posty. Sezona je dlouhá a poté v play off i náročná, když máte vyšší ambice. Jakmile přijdou zranění, nemoci, je potřeba po někom sáhnout. Máme domluvené spolupráce v Maxa lize, takže kdo nebude nastupovat v extralize, zahraje si tam a bude se moct ukázat.“

O rostoucí prestiži

„Z Kladna se stane atraktivnější adresa hlavně díky výsledkům na ledě. Samozřejmě k vyšším ambicím máme nyní jiné možnosti než dřív. Pokud kluci cítí, že jsme lepší adresa, je to jedině dobře. Máme nejvyšší cíle, kterých ovšem dosáhneme jen každodenní prací, tréninkem a výsledky.“

O ambicích

„Nechci tu házet tituly a tím vším kolem… Jednoznačně je to náš cíl, ale jdeme postupně. Všechno je to proces, budování týmu, tréninkového procesu a práce. To nám teprve ukáže, kam patříme. Určitě chceme v nové sezoně hrát co nejvýš v tabulce, udělat si co nejlepší pozici do play off a hrát o titul.“

Kladenský Eduards Tralmaks.

O návratu Tralmakse

„Eda byl už dříve v Kladně spokojený. Odehrál tady výbornou sezonu a měli jsme velký zájem, aby přišel zpátky. Před rokem bohužel odcházel za okolností, které nebyly úplně ideální, ale stalo se a myslím si, že není potřeba se k tomu vracet. S Edou jsme nějak domluvení, ale čeká ještě na nabídky z Ameriky. Věřím, že do poloviny července by mělo být jasno.“

O posilách

„Tým skládáme tak, aby nám dával nějaký smysl. Je potřeba mít i zkušené kluky, kteří toho hodně zažili a vyhráli tituly, což naprosto splňuje obránce Michal Kempný. Budeme z jeho zkušeností a lídrovství v obraně těžit. Získali jsme do obrany i Švéda Filipa Westerlunda, líbily se nám jeho výkony na ledě i zkušenost.

Útočníci Adam Kubík a Nicolas Hlava už u nás působili, nějakou roli hrálo, že vím, co dokážou. Hrál jsem s nimi. Navíc jsou to kluci v dobrém věku. Mají chuť uspět a vyhrávat. Adam sám ví, že svoji výkonnost potřebuje držet na nějaké úrovni a neskákat nahoru dolů jako v posledních letech. Věříme, že zase zajede do nějaké pohody a najde střeleckou formu, kterou v Kladně vždycky měl. Hlava pro změnu může hrát v jakékoliv lajně a na jakékoliv pozici je schopný pomoct týmu.

V kontaktu jsme byli s Jirkou Ticháčkem, ale má smlouvu ve Finsku a rozhodl se ji dodržet. Víc jsme pro jeho návrat do Kladna na delší dobu v tuto chvíli asi udělat nemohli. Uvidíme, co bude příští rok, třeba na jednání opět navážeme a tentokrát se to povede.“

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O brankářích

„Adam Brízgala dokázal, že umí podávat výborné výkony. Je to skvělý kluk, má výborný tréninkový charakter. Do gólmanů se samozřejmě úplně nepletu, hodně to bude na trenérech brankářů, ale jsme rádi, že po příchodu Dominika Pavláta máme dva kvalitní gólmany. Brankoviště je ohromně důležité.“

O přípravě

„Někteří kluci mají individuální přípravu se svými kondičáky, ostatní spolupracují s naším kondičním trenérem Ondrou Ježkem. Věříme, že všichni přijdou dobře připravení. Na ledě začínáme 3. srpna. Budeme mít soustředění ve Švýcarsku, což bude pro kluky i celkově pro tým příjemné zpestření. Týden strávíme dobrým tréninkem, stmelováním týmové party a na závěr výbornými zápasy proti Mannheimu a Davosu. Zbytek přípravy dojedeme dalšími přípravnými zápasy. Nechtěli jsme jich letos hrát tolik, budeme se hlavně věnovat tréninku a přípravě na extraligu.“

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Kladno
Kometa
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Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

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