Plekanec: Čermákovi by fanoušci měli líbat zadek, Kladno nikdo trénovat nechtěl

Ondřej Bičiště
  22:28
Vítězná premiéra! Hokejové Kladno pod novým koučem Tomášem Plekancem pookřálo, zastavilo sérii sedmi porážek v řadě a vzdálilo se extraligovému dnu. Karlovy Vary porazilo 3:1. „Viděl jsem jiné mužstvo než v předchozích zápasech,“ těšilo trenéra.
Nový kouč Kladna Tomáš Plekanec.

Nový kouč Kladna Tomáš Plekanec. | foto: MAFRA

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.
Adam Brízgala v brance Kladna zasahuje
Fanynka Kladna s vánočním stromečkem na hlavě
Vlevo Jérémie Blain z Kladna, vpravo Robuni Sapoušek z Varů.
7 fotografií

„Když se mění trenéři, je to vždy nepříjemné, ale asi se něco stát muselo. Vlilo nám to krev do žil, trošku nás to probudilo. A snad už teď půjdeme jenom nahoru,“ věří kladenský útočník Martin Procházka, jenž k vítězství Rytířů přispěl jedním gólem.

Kladno po šňůře proher dělil už jen bod od posledního Litvínova, proto se vedení klubu odhodlalo k radikálnímu kroku. Odvolalo kouče Davida Čermáka a šéfem lavičky udělalo hokejovou legendu a sportovního ředitele klubu Tomáše Plekance. „Možná to vypadá, že jsme to hodili na Davida, ale rozhodně to tak není. Dostala se ke mně nějaká kritika na něj, ale když to řeknu úplně otevřeně, všichni fanoušci Kladna by mu měli líbat zadek! Byl to jediný trenér, který tady chtěl trénovat,“ zastal se propuštěného kouče jeho nástupce.

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

„Bylo to pro nás strašně těžké rozhodnutí, ale někdy se to udělat prostě musí. Neměli jsme moc variant, co s tím, tak jsme se rozhodli s Jirkou Burgerem, že do toho půjdeme,“ zmínil Plekanec kladenského sportovního manažera, který je nově také součástí realizačního týmu.

Rytíři v duelu s Karlovými Vary brzy ztráceli 0:1, ale Procházka do konce první třetiny srovnal skóre a Fin Ojamäki pak dvěma trefami otočil zápas. Kladno díky tomu uteklo poslednímu Litvínovu už na rozdíl čtyř bodů. „Měli jsme velký respekt, bylo znát, v jaké jsme situaci. Ale kluci to strašně chtěli otočit, po vyrovnávacím gólu to z nich spadlo. Najednou tam byla úplně jiná energie, začali si věřit,“ viděl Plekanec.

Rytíři postrádali útočníka Tristena Robinse, o němž se spekuluje, že by mohl Kladno opustit. Nový šéf střídačky to popřel. „Nemám žádnou takovou informaci, je to kachna. Nehrál kvůli zranění.“

Nový kouč Kladna Tomáš Plekanec v popředí, za ním sportovní manažer Jiří Burger, který je nově součástí realizačního týmu Kladna.

Před sezonou měli Rytíři výrazně vyšší ambice než jen bojovat o záchranu. Po vstupu podnikatele Tomáše Drastila takřka kompletně vyměnili tým, přivedli patnáct posil a další v průběhu extraligy. Ale za očekáváním výrazně zaostávají. Objevuje se kritika, že je v týmu příliš cizinců a málo hráčů spjatých s Kladnem.

„Tým jsme převzali v únoru a dělali jsme, co jsme mohli. Není to o penězích, spousta hráčů na Kladno z různých důvodů nechce. I tak jsme sestavili výborné mužstvo. Jen je potřeba, aby si trochu sedlo a získali jsme sebevědomí. Musíme si tím projít,“ žádá trpělivost Plekanec.

V kabině problém nevidí. „Možná to tak může někdy vypadat, ale já si to nemyslím. Vidím kabinu denně, kluci chtějí, bojují. Nikdy jsem neviděl, že by nedrželi spolu, nebo že bych měl pocit, že v týmu něco nehraje.“ V zápase s Karlovými Vary to bylo vidět i na ledě.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 35 20 2 4 9 111:79 68
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
3. HC Oceláři TřinecTřinec 36 16 5 1 14 107:91 59
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 35 18 1 2 14 85:86 58
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 38 16 4 2 16 104:106 58
6. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 35 16 1 5 13 89:84 55
9. HC Kometa BrnoKometa 35 15 2 5 13 94:95 54
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 36 13 5 3 15 96:98 52
11. HC OlomoucOlomouc 37 14 3 2 18 84:108 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 11 3 3 18 69:92 42
13. Rytíři KladnoKladno 36 10 3 5 18 81:103 41
14. HC Verva LitvínovLitvínov 36 10 2 3 21 78:109 37
Nejčtenější

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Střílet jsem pořád nezapomněl, ale na góly teď nemyslím, říká Kaut po návratu

Kabina pardubických hokejistů si mezi sebou po každém zápase volí nejlepšího...

Hokejisté Pardubic porazili ve svém posledním utkání letošního roku Litvínov 3:2 a berou páté extraligové vítězství v řadě. Daleko důležitější je ale pro ně návrat klíčového střelce. Po deseti...

30. prosince 2025  21:51

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Otravní i nadšení tátové. Známá jména plní český tým, mají hokejoví synové výhodu?

Premium
Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Taky při sledování juniorského šampionátu občas narazíte na jméno, které je vám povědomé? V českém hokeji žádný vzácný úkaz, v posledních letech obzvlášť. O potomky se rozšířil klan Musilů či...

30. prosince 2025

Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.

30. prosince 2025,  aktualizováno  19:52

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

30. prosince 2025  18:21

Kondelík zmešká několik týdnů, útočníka Pardubic trápí krevní sraženina

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Pardubičtí hokejisté se v nejbližších týdnech budou muset obejít bez reprezentačního útočníka Jáchyma Kondelíka. Šestadvacetiletý mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zranil v nedělním...

30. prosince 2025  16:46

Náš zápas ještě přijde! Slováci na MS trápí favority, táhne je nejlepší střelec turnaje

Tomáš Chrenko ze Slovenska slaví gól proti USA.

Tři zápasy, tři body. Taková bilance zřejmě příliš neohromí, nenechte se ale zmást. Slovenští hokejisté totiž na mistrovství světa do 20 let drží krok s velmocemi a vysílají jasný vzkaz: „Musíte s...

30. prosince 2025  16:37

Záruba hlásil gól dříve, než ho mohli diváci vidět. Za pokažený přenos se ČT omluvila

Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy.

Český reprezentant Matěj Kubiesa ještě ani neměl puk na hokejce, nemohl střílet, přesto už diváci slyšeli komentátora Roberta Zárubu, jak slaví gól. Pondělní přenos hokejových juniorů na mistrovství...

30. prosince 2025  15:14

Opora českého soupeře nepojede na OH. Trenéra viní ze msty a nenávisti

Slovák Andrej Golian brání v akci francouzskému útočníkovi Timu Bozonovi.

Olympijskou nominaci zveřejnili jako první. A hned vyvolali pozdvižení! Francouzi, jeden ze tří soupeřů národního týmu ve skupinové fázi, překvapivě odletí do Milána bez ofenzivního tahouna Tima...

30. prosince 2025  14:30

Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z...

Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s...

30. prosince 2025  13:29

Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Zamračené pohledy, dusno, blbá nálada. Střih. Úsměvy, legrácky, pohoda. Atmosféru v extraligovém Litvínově proměnil vánoční zázrak, což se propisuje i do soukromého života hokejových chemiků. „Doma...

30. prosince 2025  12:28

