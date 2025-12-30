Plekanec: Čermákovi by fanoušci měli líbat zadek, Kladno nikdo trénovat nechtěl

„Když se mění trenéři, je to vždy nepříjemné, ale asi se něco stát muselo. Vlilo nám to krev do žil, trošku nás to probudilo. A snad už teď půjdeme jenom nahoru,“ věří kladenský útočník Martin Procházka, jenž k vítězství Rytířů přispěl jedním gólem.
Kladno po šňůře proher dělil už jen bod od posledního Litvínova, proto se vedení klubu odhodlalo k radikálnímu kroku. Odvolalo kouče Davida Čermáka a šéfem lavičky udělalo hokejovou legendu a sportovního ředitele klubu Tomáše Plekance. „Možná to vypadá, že jsme to hodili na Davida, ale rozhodně to tak není. Dostala se ke mně nějaká kritika na něj, ale když to řeknu úplně otevřeně, všichni fanoušci Kladna by mu měli líbat zadek! Byl to jediný trenér, který tady chtěl trénovat,“ zastal se propuštěného kouče jeho nástupce.
Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec
„Bylo to pro nás strašně těžké rozhodnutí, ale někdy se to udělat prostě musí. Neměli jsme moc variant, co s tím, tak jsme se rozhodli s Jirkou Burgerem, že do toho půjdeme,“ zmínil Plekanec kladenského sportovního manažera, který je nově také součástí realizačního týmu.
Rytíři v duelu s Karlovými Vary brzy ztráceli 0:1, ale Procházka do konce první třetiny srovnal skóre a Fin Ojamäki pak dvěma trefami otočil zápas. Kladno díky tomu uteklo poslednímu Litvínovu už na rozdíl čtyř bodů. „Měli jsme velký respekt, bylo znát, v jaké jsme situaci. Ale kluci to strašně chtěli otočit, po vyrovnávacím gólu to z nich spadlo. Najednou tam byla úplně jiná energie, začali si věřit,“ viděl Plekanec.
Rytíři postrádali útočníka Tristena Robinse, o němž se spekuluje, že by mohl Kladno opustit. Nový šéf střídačky to popřel. „Nemám žádnou takovou informaci, je to kachna. Nehrál kvůli zranění.“
Před sezonou měli Rytíři výrazně vyšší ambice než jen bojovat o záchranu. Po vstupu podnikatele Tomáše Drastila takřka kompletně vyměnili tým, přivedli patnáct posil a další v průběhu extraligy. Ale za očekáváním výrazně zaostávají. Objevuje se kritika, že je v týmu příliš cizinců a málo hráčů spjatých s Kladnem.
„Tým jsme převzali v únoru a dělali jsme, co jsme mohli. Není to o penězích, spousta hráčů na Kladno z různých důvodů nechce. I tak jsme sestavili výborné mužstvo. Jen je potřeba, aby si trochu sedlo a získali jsme sebevědomí. Musíme si tím projít,“ žádá trpělivost Plekanec.
V kabině problém nevidí. „Možná to tak může někdy vypadat, ale já si to nemyslím. Vidím kabinu denně, kluci chtějí, bojují. Nikdy jsem neviděl, že by nedrželi spolu, nebo že bych měl pocit, že v týmu něco nehraje.“ V zápase s Karlovými Vary to bylo vidět i na ledě.