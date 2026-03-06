Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Rozpis play off hokejové extraligy 2026
Předkolo (hraje se na tři vítězné zápasy)
|DATUM
|TÝMY (5 – 12)
|VÝSLEDEK
|9. 3. 2026
|Třinec – Olomouc
|10. 3. 2026
|Třinec – Olomouc
|12. 3. 2026
|Olomouc – Třinec
|DATUM
|TÝMY (6 – 11)
|VÝSLEDEK
|9. 3. 2026
|Karlovy Vary – Vítkovice
|10. 3. 2026
|Karlovy Vary – Vítkovice
|12. 3. 2026
|Vítkovice – Karlovy Vary
|DATUM
|TÝMY (7 – 10)
|VÝSLEDEK
|9. 3. 2026
|Sparta – Kladno
|10. 3. 2026
|Sparta – Kladno
|12. 3. 2026
|Kladno – Sparta
|DATUM
|TÝMY (8 – 9)
|VÝSLEDEK
|9. 3. 2026
|Kometa Brno – České Budějovice
|10. 3. 2026
|Kometa Brno – České Budějovice
|12. 3. 2026
|České Budějovice – Kometa Brno
Čtvrtfinále
|DATUM
|TÝMY (1 – 8A)
|VÝSLEDEK
|18. 3. 2026
|Pardubice – 8A
|19. 3. 2026
|Pardubice – 8A
|22. 3. 2026
|8A – Pardubice
|23. 3. 2026
|8A – Pardubice
|DATUM
|TÝMY (2 – 7A)
|VÝSLEDEK
|18. 3. 2026
|Plzeň – 7A
|19. 3. 2026
|Plzeň – 7A
|22. 3. 2026
|7A – Plzeň
|23. 3. 2026
|7A – Plzeň
|DATUM
|TÝMY (3 – 6A)
|VÝSLEDEK
|20. 3. 2026
|Liberec – 6A
|21. 3. 2026
|Liberec – 6A
|24. 3. 2026
|6A – Liberec
|25. 3. 2026
|6A – Liberec
|DATUM
|TÝMY (4 – 5A)
|VÝSLEDEK
|20. 3. 2026
|Hradec Králové – 5A
|21. 3. 2026
|Hradec Králové – 5A
|24. 3. 2026
|5A – Hradec Králové
|25. 3. 2026
|5A – Hradec Králové
Semifinále
|DATUM
|TÝMY (1A – 4A)
|VÝSLEDEK
|3. 4. 2026
|1A – 4A
|4. 4. 2026
|1A – 4A
|7. 4. 2026
|4A – 1A
|8. 4. 2026
|4A – 1A
|DATUM
|TÝMY (2A – 3A)
|VÝSLEDEK
|3. 4. 2026
|2A – 3A
|4. 4. 2026
|2A – 3A
|7. 4. 2026
|3A – 2A
|8. 4. 2026
|3A – 2A
Finále
|DATUM
|TÝMY (1A – 2A)
|VÝSLEDEK
|18. 4. 2026
|1A – 2A
|19. 4. 2026
|1A – 2A
|22. 4. 2026
|2A – 1A
|23. 4. 2026
|2A – 1A
Systém play off
Play off extraligy 2026 je nadstavbovou částí Tipsport extraligy, ze které vzejde hokejový mistr České republiky. Vyřazovací boje odstartují 9. března předkolem, na jméno nového hokejového šampiona bude extraliga čekat až do konce dubna.
Do play off postoupilo dvanáct nejlépe umístěných týmů ze základní části. Týmy na 5. – 12. místě se v sériích předkola hraných na tři vítězství utkají o čtyři místa ve čtvrtfinále, se složením sérií 5-12, 6-11, 7-10 a 8-9.
Následují čtvrtfinálové, semifinálové a finálová série hrané na čtyři vítězná utkání. Pro sestavování dvojic jednotlivých sérií platí pravidlo, že nejlépe umístěné mužstvo v základní části je nasazeno proti mužstvu nejhůře umístěnému.
Vyřazovací boje v TV
Play off hokejové extraligy mohou diváci sledovat na dvou platformách. Část zápasů odvysílá Česká televize, všechny ostatní pak Oneplay Sport s multidimenzí.