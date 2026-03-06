Tipsport extraliga 2025/26

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

  20:26
Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila rovnou do čtvrtfinále, které odstartuje 18. března. Podívejte se na podrobný přehled zápasů vyřazovacích bojů.
Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově. | foto: MAFRA

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.
Třinečtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.
Brankář Josef Kořenář ze Sparty pouští gól po střele Wyatta Wylieho z Kladna...
Litvínovský Petr Šenkeřík pálí na Marka Mazance v brance Třince.
Rozpis play off hokejové extraligy 2026

Předkolo (hraje se na tři vítězné zápasy)

Třinec – Olomouc
DATUMTÝMY (5 – 12)VÝSLEDEK
9. 3. 2026Třinec – Olomouc
10. 3. 2026Třinec – Olomouc
12. 3. 2026Olomouc – Třinec
Karlovy Vary – Vítkovice
DATUMTÝMY (6 – 11)VÝSLEDEK
9. 3. 2026Karlovy Vary – Vítkovice
10. 3. 2026Karlovy Vary – Vítkovice
12. 3. 2026Vítkovice – Karlovy Vary
Sparta – Kladno
DATUMTÝMY (7 – 10)VÝSLEDEK
9. 3. 2026Sparta – Kladno
10. 3. 2026Sparta – Kladno
12. 3. 2026Kladno – Sparta
Kometa Brno – České Budějovice
DATUMTÝMY (8 – 9)VÝSLEDEK
9. 3. 2026Kometa Brno – České Budějovice
10. 3. 2026Kometa Brno – České Budějovice
12. 3. 2026České Budějovice – Kometa Brno

Čtvrtfinále

Pardubice – 8A
DATUMTÝMY (1 – 8A)VÝSLEDEK
18. 3. 2026Pardubice – 8A
19. 3. 2026Pardubice – 8A
22. 3. 20268A – Pardubice
23. 3. 20268A – Pardubice
Plzeň – 7A
DATUMTÝMY (2 – 7A)VÝSLEDEK
18. 3. 2026Plzeň – 7A
19. 3. 2026Plzeň – 7A
22. 3. 20267A – Plzeň
23. 3. 20267A – Plzeň
Liberec – 6A
DATUMTÝMY (3 – 6A)VÝSLEDEK
20. 3. 2026Liberec – 6A
21. 3. 2026Liberec – 6A
24. 3. 20266A – Liberec
25. 3. 20266A – Liberec
Hradec Králové – 5A
DATUMTÝMY (4 – 5A)VÝSLEDEK
20. 3. 2026Hradec Králové – 5A
21. 3. 2026Hradec Králové – 5A
24. 3. 20265A – Hradec Králové
25. 3. 20265A – Hradec Králové

Semifinále

1A – 4A
DATUMTÝMY (1A – 4A)VÝSLEDEK
3. 4. 20261A – 4A
4. 4. 20261A – 4A
7. 4. 20264A – 1A
8. 4. 20264A – 1A
2A – 3A
DATUMTÝMY (2A – 3A)VÝSLEDEK
3. 4. 20262A – 3A
4. 4. 20262A – 3A
7. 4. 20263A – 2A
8. 4. 20263A – 2A

Finále

1A – 2A
DATUMTÝMY (1A – 2A)VÝSLEDEK
18. 4. 20261A – 2A
19. 4. 20261A – 2A
22. 4. 20262A – 1A
23. 4. 20262A – 1A

Systém play off

Play off extraligy 2026 je nadstavbovou částí Tipsport extraligy, ze které vzejde hokejový mistr České republiky. Vyřazovací boje odstartují 9. března předkolem, na jméno nového hokejového šampiona bude extraliga čekat až do konce dubna.

Do play off postoupilo dvanáct nejlépe umístěných týmů ze základní části. Týmy na 5. – 12. místě se v sériích předkola hraných na tři vítězství utkají o čtyři místa ve čtvrtfinále, se složením sérií 5-12, 6-11, 7-10 a 8-9.

Následují čtvrtfinálové, semifinálové a finálová série hrané na čtyři vítězná utkání. Pro sestavování dvojic jednotlivých sérií platí pravidlo, že nejlépe umístěné mužstvo v základní části je nasazeno proti mužstvu nejhůře umístěnému.

Vyřazovací boje v TV

Play off hokejové extraligy mohou diváci sledovat na dvou platformách. Část zápasů odvysílá Česká televize, všechny ostatní pak Oneplay Sport s multidimenzí.

52. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 52 24 8 2 18 141:120 90
5. HC Oceláři TřinecTřinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7. HC Sparta PrahaSparta 52 23 6 5 18 161:135 86
8. HC Kometa BrnoKometa 52 20 5 6 21 141:149 76
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10. Rytíři KladnoKladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 6 23 135:160 70
12. HC OlomoucOlomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 52 11 3 4 34 107:174 43
Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Aktualizujeme
Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  20:48

V NHL se uzavírají přestupy. Aktivní je hlavně Buffalo a Minnesota

Aktualizujeme
Nick Foligno se raduje z gólu proti Bostonu.

V pátek ve 21 hodin středoevropského času končí v NHL možnost přestupů. Manažeři týmů tak mají poslední možnost vyladit kádry pro play off zámořské hokejové soutěže. Kdo se kam stěhuje sledujte v...

6. března 2026  14:55,  aktualizováno  20:41

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

6. března 2026  20:26

Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

Český obránce David Jiříček nastoupil poprvé v dresu Minnesoty.

První výměna v den uzávěrky. A hned s českou účastí. David Jiříček v hokejové NHL znovu po roce a čtvrt mění působiště, Minnesota jej náhradou za křídelníka Bobbyho Brinka vytrejdovala do...

6. března 2026  16:55,  aktualizováno  18:08

Nový rekord! Na zápasy hokejové Sparty chodí nejvíc lidí v historii

Fanoušci hokejové Sparty.

Hokejová Sparta láká na špičkový hokej i zábavnou show v pražské O2 areně čím dál víc fanoušků. V této sezoně přišlo na jejich zápasy o 451 fanoušků více než v předchozí. Poprvé v historii se tak...

6. března 2026  15:18

Zůstane Jarůšek ve Zlíně? O další angažmá si řekl: Už vím, jak to bude

Richard Jarůšek v modrém zlínském dresu v zápase s Pardubicemi B.

Spolu s Tomášem Rachůnkem přišel do Zlína těsně před koncem základní části hokejové Maxa ligy, za deset zápasů ale stihl Richard Jarůšek šest gólů a dvě asistence. I proto by měl v týmu Beranů...

6. března 2026  14:08

Nadšení i pomačkaná helma. Chmelař po první trefě v NHL zářil: Fantastické emoce

Jaroslav Chmelař z New York Rangers slaví se spoluhráči gól v utkání proti...

Hráči Toronta zakládali útočnou akci, puk ale ve středním pásmu ztratili a Jaroslav Chmelař ujížděl na soupeřovu bránu. Kotouč si navedl na forhend a zakončil do horního růžku. Pro hokejistu New York...

6. března 2026  13:24

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Vaněček vychytal čisté konto, Chmelař slavil premiérovou trefu v NHL

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání s Philadelphií.

Souboj českých hokejových brankářů Dana Vladaře a Vítka Vaněčka v zápase NHL mezi Philadelphií a Utahem ovládl druhý jmenovaný. Výhru 3:0 podpořil čistým kontem s 16 zákroky, Vladař kryl 20 z 22...

6. března 2026  6:46,  aktualizováno  8:29

Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi

Závar před bránou Sparty v utkání s Hradcem Králové.

V situaci, kdy dvanáct ze čtrnácti týmů postupuje do play off a základní část hokejové extraligy dlouho klouže na hraně fádnosti, protože kluby hrají jen o lepší umístění a nikoliv o samotný kýžený...

6. března 2026

Petrovický do Budějovic? „Nic potvrzovat nebudu.“ Hanzlík kritizuje postup klubu

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Po loňském strachu úleva. A splnění předsezonního cíle. Zatímco před rokem v těchto dnech vyhlíželi hokejisté Olomouce více než měsíční lopotnou přestávku, během níž se připravovali na baráž o...

6. března 2026

Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...

5. března 2026  15:18

