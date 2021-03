Budeme dávat nehezké góly. A Sobotka? Skvělý lídr, říká sparťan Horák

Perfektně si počíhal na Sobotkův pas, rychle pustil puk od hokejky na Řepíka a kapitán nádherný ťukes zakončil bleskovou střelou pod horní tyč. Takový byl vítězný gól ve druhém klání.

Vypadá to ve vašem podání na ideální scénář. Zvládli jste první zápasy play off a do Olomouce jedete s vedením 2:0.

Přesně tak jsme to chtěli. Potřebujeme vyhrávat, proto byla první dvě utkání důležitá. Jsme za to hrozně rádi, viděli jsme dnes výborný výkon celého týmu.

Utkání v Praze vám vyšly bezchybně. Jaké to bude v Olomouci? Zmůže se ještě soupeř na odpor?

Řekl bych, že určitě. Ještě není konec. Vyhráli jsme zatím jen dvakrát. Budeme to mít ještě extrémně obtížné, protože každé utkání v Olomouci se hraje nadoraz. Venku to může být ještě těžká série. Olomouc má širší hřiště, než máme my v O 2 aréně, což může hrát roli. Máme dva dny pauzy mezi dalšími zápasy, musíme zregenerovat, potrénovat a budeme se těšit do Olomouce.

Vaše rychlá přesilovková souhra byla perfektní a ještě dotažená gólem. Přitom to v sezoně není poprvé, kdy jste něco podobného předvedli. Jste rád, že to pořád vychází?

Jasně. Už proto, že tuhle akci na jeden dotek neustále trénujeme. Je to jen jedna z variant, kterou nacvičujeme. Je pravda, že každý už o téhle souhře ví, ale když se to sehraje v takové rychlosti a puk jde hned od hokejky, pořád to funguje.

Konráda jste zasypali v obou zápasech velkým počtem střel a zatím potvrzuje svá čísla z předkola. Jak těžké je dávat mu góly?

Je to pravda, Konrád je výborný gólman. Snažíme se mu to znepříjemnit u brány. Zkoušíme dávat i nehezké góly. A tak to bude i dál, moc branek padat nebude.

Výborně hraje celá vaše formace, ale jak důležitý je přínos Vladimíra Sobotky pro hru vaší lajny?

Vláďa je vážně výborný, je to lídr kabiny a přenáší to vůdcovství i na led. Je neuvěřitelné, jak je silný na puku a vozí si soupeře na zádech. Je to hráč, co má ohromné zkušenosti a to nám jako týmu hodně pomáhá.

Utkání jsou hodně důrazná. Probíhá na ledě přesně to, co jste očekávali?

Je to urputné, ale to už je play off hokej. Takový už bude každý zápas, proto to bude hrozně těžké. Věděli jsme, že Olomoučtí přijdou s defenzivní hrou, a tak jsme se na ně dobře připravili. Musíme být pořád obětaví, tvrdí tak jako soupeř a to se nám zatím daří.

Když mluvíte o tvrdosti, při odchodu do šaten o první přestávce došlo v tunelu k menší strkanici. Co se tam stalo?

Tou dobou už jsem byl v šatně, takže ten incident nemůžu přesně popsat. Ale tohle pošťuchování k vypjatým zápasům vyřazovací fáze prostě patří.