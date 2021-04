Tři nuly v sérii nejsou podstatné. Kluci dobře bránili, chválil Kacetl

„Byl to strašně vyrovnaný zápas. Nervy to byly. Oba týmy hrály výborně dozadu. Jsem rád, že jsme si pomohli přesilovkou a že to vyšlo Růžovi (Martinu Růžičkovi), který si to zasloužil. Kluci mi celou sérii hodně pomáhali dozadu,“ hodnotil vypjatý duel Kacetl.

Ve 13. minutě Bičevskis dal gól, ale sudí ho neuznali. Oprávněně?

To je čistě na rozhodčích. Z mé pozice vím, že mě někdo posunul, ale v té bitvě, co je před bránou, jsem se snažil sledovat puk a vůbec nevím, čí to byla hokejka. Ale trenéři mají výzvu a jsem rád, že si ji vzali a že se to potvrdilo.

Upozornil jste trenéry, aby regulérnost gólu nechali prověřit?

Také jsem jim to řekl.

Jak se obecně díváte na situace kolem brankoviště. Neměly by se přece jen nechat volnější, jak to bývalo dříve?

Ne, ne. To je přesně to, na co jsou dobré. Pokud protihráč píchne do gólmana a vyvede ho z míry, tak se nemůže soustředit na střelu. Je správné, že se to hlídá. Dřív si sudí nevšímali, že vás hráč sekl do hokejky, že vám vypadla. Byl gól a nepomohlo nic.

Hosté se hodně zlobili ve třetí třetině, kdy jste při vaší přesilovce pěti proti třem zlikvidoval nájezd Bičevskise, jehož atakovali vaši spoluhráči. Ubránili ho čistě?

Vůbec nevím, co se stalo, netuším. Soustředil jsem se na puk, který jsem vyrazil. Nemám čas sledovat, jestli někdo někoho zahákoval, nebo se něco stalo.

Jak vám bylo ve třetí třetině, kdy vám pomohly dvě tyčky?

Byl jsem rád, že jsem je měl dobře postavené. Byla to obrovská dávka štěstí, stálo při mně. Při té první jsem puk neviděl, jak přiletěl. A ta druhá, to vystřelil přes beka, přišla rychlá střela, nestačil jsem zareagovat. Takže jsem rád, že to skončilo na tyčkách a postoupili jsme do finále.

Ceníte si těch tří nul v semifinále?

Abych řekl pravdu, vůbec. Hlavně jsem rád, že jsme postoupili. To je hlavní, že máme bod do skládačky. A je to především zásluha kluků, co hrají dozadu a pomáhají mi.

Jak důležité bylo, že jste v celé sérii nedostali ani jeden gól v oslabení?

Kluci to perfektně odbránili, eliminovali všechny střely, zblokovali je. Byli nachystaní, musím jim poděkovat.

Finále s Libercem se hraje už v neděli. Stihnete se připravit?

Musíme teď využít dva dny odpočinku, abychom si oddechli fyzicky, ale i v hlavách.