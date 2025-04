Flek větrá Spartu, už proměňuje i úniky: Ideální načasování! Celá série je džungle

Na vítězství 4:3 v prodloužení měl zásadní podíl. Běžela třiapadesátá minuta, když využil jedné z mnoha výrazných mezer v defenzivě nejistě působícího soupeře.

Nastartoval, zařadil vyšší stupeň, dravý výpad navíc vyřešil přesnou ranou a vyrovnal na 3:3. Podobnou akci předvedl už ve druhé třetině, na jejím konci stál skórující Arttu Ilomäki.

Zatímco ve čtvrtfinále s Karlovými Vary brněnský kapitán bodově strádal, v pěti duelech proti vítězi základní části se zapsal do statistik hned čtyřikrát (3+1).

A konečně vám to vyšlo i z úniku, kterých si vytváříte požehnaně.

Asi už bylo na čase. V play off je úplně buřt, kdo dá gól, ale úniků už bylo opravdu dost. Jsem rád, že se do šancí dostávám, aspoň nejsem neviditelný. Kdybych je neměl, byl by to úplný průšvih. Načasoval jsem to ideálně, asi na nejdůležitější moment v zápase. Snad se to gólem odšpuntuje.

Jak psychicky náročné bylo páté pokračování semifinále?

Celá série je trochu džungle. Někdy se taháme o výsledek, my tu vyhráli první zápas na devět střel, což už asi nikdy nezažiju. U nás se nejdříve neprosadila Sparta, poté my, teď to zase byla trochu divočina. Soupeř má obrovskou sílu, přistupujeme k němu s respektem. Je to o týmu, o srdíčku.

Jakmile Libor Zábranský mladší rozhodl v prodloužení, O 2 arena úplně ztichla.

V prvním utkání taky, když jsme dali chvíli před koncem na 3:2 z deváté střely. Užili jsme si to, zabejkali si v kabině, ale už se soustředíme na pátek.

Vítězná trefa Libora Zábranského mladšího:

Oneplay Sport @oneplaysportcz 🏒 Kometa uspěla v pátém duelu semifinále a je krůček od postupu! Vítěznou branku dal v prodloužení Libor Zábranský. #TELH https://t.co/SwNQAOXf8k oblíbit odpovědět

Sudý zápas jste v sérii ještě nevyhráli.

To si vůbec nedáváme do hlavy. Věřím v sílu našeho týmu, všem bratrům, co vedle mě sedí v kabině. Musíme to zvládnout.

Výhoda by teď měla být na vaší straně, souhlasíte?

Může to být tak i naopak. Kluci ze Sparty by to mohli vyučovat, loni měli proti Třinci největší možný polštář. Vedli 3:0, všichni víme, jak to dopadlo. Všechen respekt vůči nim, jen poukazuji na to, jak je poslední krok těžký. Nemůžeme se vývojem nechat uchlácholit.

Těší vás, že v sérii se Spartou se primárně řeší hokej, ne tolik věcí okolo? Letos jde spíš o výjimku.

Věřím, že play off lidi baví. Některé zápasy nepřináší zrovna ofenzivní smršť, my také minule prohráli 0:1. Chci se soustředit jen na to, co předvádím na ledě. Sociální sítě se snažím nevnímat, komunikuji jen s rodinou, ale vidím, co se kde děje.

A co tomu říkáte?

Kolikrát je to přehnané. Hlavní je, aby si lidé užívali skvělé hráče, které tu máme, protože kvalita extraligy se v poslední době ohromně zvedla. Přišli kluci, kteří vládli nejlepším evropským ligám, zahráli si i v NHL.

V Kometě máte také několik zdatných individualit.

Ale v play off dokazujeme, že jednotlivec nikdy nic nevyhraje. Ani před sezonou nikdo netipoval, že bychom mohli v semifinále trápit Spartu. O to víc jsem na tým hrdý, ale nechci předbíhat. Máme důležitý bod, ale musíme dál makat na 150 procent.

Zase jste měl několik příležitostí, tutovku na startu druhé třetiny vám sebral skvělým zákrokem Jakub Kovář.

Dobře vystrčil beton, pral jsem to do něj ze dvou centimetrů, nepovedlo se mi ho přehodit. Chytil to skvěle, když jsem přijel na střídačku, tak jsem si říkal, že už mi tam snad nic nespadne. Ale věřil jsem, že to přijde.

Brněnský útočník Jakub Flek se prosazuje v pátém semifinále proti Spartě.

Vnímáte, že rychlostí děláte Spartě velké problémy?

Vždycky je to práce celé lajny. Šimon Stránský mě několikrát našel, dobře vidí hru. Jakmile získá puk v obranném pásmu, hned zvedá hlavu a já se snažím letět dopředu. Párkrát nám to vyšlo, jen se mi nedařilo šance proměňovat.

Hlodalo vás to?

Zase si nemyslím, že bych měl padesát úniků, ale nějaké ano. Nechtěl jsem se tím nechat srazit, dostat si do hlavy, že prožívám období, kdy mi to tam nepadá. Jen je blbé, že v play off můžete jedním brejkem všechno změnit. Ale to je hokej, musíte to setřást a makat dál.

U branky na 2:2 vás v útoku vzorně doplnil skórující Ilomäki. Našel si volný puk, dorážel mezi čtyřmi sparťany. Pochválíte ho?

Určitě! Přiznám se, že jsem gól vůbec neviděl. Dostal jsem se mezi dva hráče, upadl jsem, doklouzal do rohu a soustředil se, abych se nezabil o mantinel. Trochu jsem si narazil kostrč, pak jsem jen viděl, jak ke mně Arttu jede s rukama nahoře. Odvedl skvělou práci, zastoupil Cingyho (zraněného Lukáše Cingela), hrálo se mi s ním dobře.

O vítězství jste rozhodli v přesilovce, v play off jste ji proměnili až na třiadvacátý pokus.

Už jsme to asi všichni měli v hlavách. Měli bychom si v takových situacích pomáhat víc, ale je super, že se nám to povedlo zlomit v nejvhodnější moment.

Jakub Flek radostí skáče na mantinel po gólu proti Spartě.

Nepadla na vás v tomto ohledu trochu deka po čtvrtfinále s Karlovými Vary?

Vnímám to stejně. Když v sezoně přišel Peter Mueller, přesilovky se zvedly, měli jsme dobrá procenta. S Varama nám to nevycházelo, špatně jsme zakládali akce, soupeř nás dobře napadal, nemohli jsme se dostat do pásma. Minulý zápas už tam byly dobré střely, pár šancí. Odpíchli jsme se od maličkostí.

Naopak oslabení vám až dosud fungovala výtečně. Berete dva inkasované góly jako klopýtnutí?

Spíš varování. Soupeř má na přesilovce obrovskou kvalitu v obou lajnách, v sezoně ji měli nejlepší. Musíme si rozebrat, co tam na nás kluci vymysleli. A v příštím zápase ideálně nefaulovat, případně to pak odbránit.